Visiblemente delgado: así se ven los primeros bocetos de Nicolás Maduro en su tercera audiencia en Nueva York

Este miércoles, el dictador Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, comparecieron ante un juez federal en Nueva York en su tercera audiencia judicial desde su captura del pasado 3 de enero. Los únicos registros visuales que se conocen son los bocetos realizados por ilustradores judiciales, esto debido a que no se permite el acceso de cámaras fotográficas ni de televisión al interior de la sala.