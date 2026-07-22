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Miércoles, 22 de julio de 2026
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Juicio contra Maduro
Programa: El Informativo

Visiblemente delgado: así se ven los primeros bocetos de Nicolás Maduro en su tercera audiencia en Nueva York

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Este miércoles, el dictador Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, comparecieron ante un juez federal en Nueva York en su tercera audiencia judicial desde su captura del pasado 3 de enero. Los únicos registros visuales que se conocen son los bocetos realizados por ilustradores judiciales, esto debido a que no se permite el acceso de cámaras fotográficas ni de televisión al interior de la sala.

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