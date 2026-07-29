España levanta orden de evacuación por incendios en la provincia de Ávila

España levantó este miércoles la orden de evacuación por los incendios forestales en todos los municipios de la provincia de Ávila, cerca de Madrid, que habían sido desalojados, informó el Ministerio del Interior.

"Se establece el fin de la evacuación, con carácter inmediato, de todas las localidades que permanecían en esa situación en la provincia de Ávila", indicó el ministerio en un comunicado, tras la mejora en la contención de un incendio que el gobierno calificó como el mayor de la historia reciente de España.

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Desde el martes, unas 24.000 personas empezaron a regresar a sus casas en la región de Madrid y la provincia de Ávila, epicentros de los voraces incendios que han calcinado decenas de miles de hectáreas.

Este miércoles, las autoridades permitieron el retorno a sus hogares a 1.500 personas adicionales en la región de Madrid, según anunció en rueda de prensa el delegado del Gobierno en la región capitalina, Francisco Martín.

"Va a ser una vuelta dura" la de estas últimas personas, advirtió Martín, toda vez que en una de las localidades a las que volverán "hay un número importante de viviendas que ha quedado arrasado por el fuego, además de muchas parcelas afectadas".

En Madrid, quedan "más de 9.500 vecinos y vecinas todavía evacuados", precisó Martín.

Desde el 22 de julio estos fuegos han consumido 42.000 hectáreas, tras una ligera tregua durante la noche y un foco "estabilizado" por la mañana.

Aunque las autoridades levantaron la orden de evacuación, el pueblo todavía estaba medio vacío. Una quincena de familias han perdido su vivienda por el "monstruo" de fuego, dijo el alcalde Antonio Sin.

Desde el martes, unas 24.000 personas empezaron a regresar a sus casas en la región de Madrid y la provincia de Ávila, epicentros de estos incendios que figuran entre los más extensos registrados en España.

La situación parecía estabilizada pero las autoridades francesas y españolas advirtieron de condiciones desfavorables durante la jornada que amenazan con alimentar nuevos repuntes de las llamas.

Estos fuegos son consecuencia de la mayor inflamabilidad de los bosques y la vegetación por la sequía y a las olas de calor excepcionales que se suceden desde junio, fruto del cambio climático.