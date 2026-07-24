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Carlo Ancelotti

"Hemos hablado con Ancelotti": confirman que el entrenador de Brasil es pretendido por importante selección europea

julio 24, 2026
Por: Luis Cifuentes
Carlo Ancelotti, entrenador de la selección brasileña - Foto: EFE
Carlo Ancelotti, entrenador de la selección brasileña - Foto: EFE
La situación plantea un escenario complejo, especialmente para Ancelotti, quien renovó recientemente su cargo como entrenador en la selección de Brasil.

El entrenador Carlo Ancelotti es pretendido por una selección europea tras su participación con la selección brasileña en el Mundial 2026, lo que ha generado preocupación en la “canarinha” dado que el italiano firmó su renovación tras la cita orbital.

La Federación Italiana de Fútbol confirmó que mantiene conversaciones con Carlo Ancelotti y Pep Guardiola como principales candidatos para asumir el banquillo de la selección italiana, en lo que representa una apuesta ambiciosa por contratar a los entrenadores más laureados del panorama internacional.

Las declaraciones fueron realizadas por Paolo Maldini, entrenador de la selección italiana, quien no ocultó las intenciones del organismo de apuntar hacia los nombres más destacados del fútbol mundial. "Lo ideal sería nombrar al entrenador esta semana, pero aún más esperar a la persona que realmente queremos", afirmó Maldini.

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Respecto a los contactos establecidos, el directivo fue claro: "¿Guardiola? No podemos dar noticias, has identificado a uno de los objetivos, pero también hemos hablado con Ancelotti". Esta confirmación sitúa al actual técnico de la selección brasileña y al exentrenador del Manchester City como las opciones prioritarias para liderar el proyecto italiano.

La estrategia italiana pasa por apuntar a lo más alto del mercado de entrenadores. "Nos parecía justo empezar por los mejores del mundo, pero hay que comprobar su disponibilidad general", explicó Maldini.

El directivo italiano mostró confianza en el poder de convocatoria de la Azzurra "Cuando Italia llama es difícil decir que no", señaló, apelando al prestigio histórico de una de las selecciones más exitosas del fútbol mundial, tetracampeona del mundo.

Maldini también reveló detalles sobre las negociaciones internas: "He puesto toda mi fuerza en convencer a Leonardo, entre nosotros hay una total coincidencia de valores y estima", sugiriendo que el proceso de selección involucra coordinación con otros miembros de la federación italiana.

La situación plantea un escenario complejo, especialmente para Ancelotti, quien renovó recientemente su cargo como entrenador en la selección de Brasil, uno de los proyectos más prestigiosos del fútbol internacional.

Por su parte, Guardiola se encuentra libre después de dejar su cargo en el Manchester City.

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Maldini admitió que existe un equilibrio entre la urgencia y la paciencia: "Hay prisa, pero en el fondo no tanta", dejando claro que Italia está dispuesta a esperar por el candidato ideal antes que precipitar una decisión que no cumpla con las expectativas de un proyecto de largo plazo.

Cabe resaltar que la selección italiana no asiste a un Mundial desde Brasil 2014, cuando quedó afuera en la primera ronda. Es por eso que la selección europea buscará dar un golpe de timón para reencauzar su clasificación al Mundial de 2030.

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