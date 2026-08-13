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Viernes, 14 de agosto de 2026
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Cristiano Ronaldo

¿Cerrando ciclos? Cristiano Ronaldo reaparece en el Al-Nassr con un sorpresivo cambio en su corte de cabello tras sus vacaciones

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Imagen del mural creado por la artista rusa Julia Antipova- Foto: EFE
Imagen del mural creado por la artista rusa Julia Antipova- Foto: EFE
El astro portugués se sumó a los trabajos de pretemporada del conjunto saudí tras sus días de descanso y captó todas las miradas.

Después de culminar su periodo de vacaciones posterior a los compromisos internacionales del verano, Cristiano Ronaldo está oficialmente de vuelta en la disciplina del Al-Nassr.

La estrella portuguesa se reincorporó a la concentración del equipo en Riad para iniciar los trabajos de preparación con miras a los próximos desafíos competitivos.

Sin embargo, más allá de su retorno a los campos de entrenamiento, lo que acaparó la atención de los aficionados fue el radical cambio de imagen con el que el atacante de 41 años hizo su reaparición.

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A través de sus canales de oficiales en Instagram y X la institución árabe le dio la bienvenida a su gran referente con el mensaje “¿Quién se ha unido al grupo de Al-Nassr hoy? ¡Ha vuelto!”, acompañado por la imagen del delantero luciendo un renovado estilo que de inmediato se volvió tendencia entre los fanáticos del fútbol mundial.

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Ronaldo encara esta nueva etapa enfocado en mantener su ritmo goleador en la Saudi Pro-League y en las competencias continentales, al tiempo que continúa acercándose a la mítica cifra de los 1.000 goles oficiales en su carrera profesional.

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