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Viernes, 14 de agosto de 2026
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Fútbol

Afirman que el Atlético de Madrid contrataría hasta 2031 a futbolista finalista del Mundial 2026

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24
El central argentino Cuti Romero- Foto: EFE
El central argentino Cuti Romero- Foto: EFE
El central argentino de 28 años llegará al conjunto rojiblanco por cerca de 40 millones de euros.

El Atlético de Madrid dejó prácticamente cerrado uno de los movimientos más importantes del mercado de pases. La directiva rojiblanca alcanzó en las últimas horas un principio de acuerdo con el Tottenham Hotspur para el traspaso definitivo del defensor central argentino Cristian “Cuti” Romero, según medios deportivos.

Fuentes cercanas a la operación señalan que ambos clubes se encuentran en la fase final del intercambio de documentación para oficializar el traspaso.

Se estima que el montaje final de la transferencia rondará los 40 millones de euros, un precio considerablemente menor a los 70 millones exigidos por el club londinense el verano anterior.

El defensor cordobés, de 28 años, viajará a la capital española en las próximas horas para someterse a los pertinentes exámenes médicos y plasmar su firma en un contrato que lo vincula con la entidad del Metropolitano hasta 2031.

El fichaje del internacional albiceleste responde a una petición expresa del entrenador Diego Pablo Simeone, quien buscaba jerarquía y solidez defensiva para reforzar la zaga tras los desajustes mostrados en la campaña anterior.

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La predisposición del propio Cuti Romero resulta determinante para que las negociaciones llegaran a buen puerto pese al interés concreto del Inter de Milán semanas atrás, el zaguero optó por esperar la propuesta rojiblanca.

Por su parte, el Atlético necesitó aligerar masa salarial y liberar plazas antes de proceder con el traspaso.

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La salida de los argentinos Thiago Almada a River Plate y Nahuel Molina a la Roma sumada a la inminente marcha de Matteo Ruggeri al Aston Villa, otorga el margen financiero necesario para ultimar la incorporación del excapitán de los Spurs.

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