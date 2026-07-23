"Queremos que Cuba sea libre": Marco Rubio advierte al régimen de Díaz-Canel y asegura que EE. UU. va a "influir" en la isla

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, volvió a referirse este jueves a Cuba y lanzó una dura advertencia contra el régimen de Miguel Díaz-Canel.

Al ser consultado sobre cuál es el plan para Cuba, Rubio decidió no brindar información. “No voy a hacer eso”, dijo.

“Los encargados del país no saben lo que hacen, no saben bien cómo arreglar su economía, no comprenden conceptos básicos”, indicó.

En ese sentido, señaló que “el desafío que Cuba ha enfrentado en los últimos 15 años es que quieren mejorar su economía, pero temen que si la mejoran demasiado pierdan el control sobre la gente”, en referencia a los jefes de la dictadura.

“Buscamos una oportunidad para influir en la dirección que toma, eso se debe a que está a 90 millas de nuestras costas”, subrayó.

“Queremos que Cuba prospere y sea libre”, enfatizó.

A su vez, resaltó que “mientras los encargados sigan así, el futuro de Cuba será difícil”.

“Va a ser difícil para ellos hacer los cambios necesarios para que Cuba tenga un futuro mejor”, añadió.

Este miércoles, desde Manila, Filipinas, el funcionario también aseguró que el objetivo de la administración de Donald Trump “es tener una Cuba donde el pueblo cubano pueda experimentar prosperidad, seguridad y una vida mejor en el futuro”. “Estamos preparados para ser muy realistas sobre cómo lograrlo y sobre cómo iniciar un proceso serio que conduzca a ello”, agregó.

En ese sentido, aseguró que se han puesto en contacto con los jefes del régimen, quienes ya conocen la postura de Washington.

Nos hemos puesto en contacto con ellos de vez en cuando al respecto y saben cuál es nuestra postura sobre este tema”, indicó.

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A su vez, Rubio aseguró cuáles son los problemas que afronta la isla en medio de la presión de Estados Unidos. “Son dos los problemas que tiene Cuba en este momento: el primero y fundamental es que su sistema económico no funciona y por eso la gente tiene que irse del país”, indicó.

“Segundo, ya no reciben petróleo gratis de Venezuela, ese es su mayor problema”, añadió.