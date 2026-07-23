NTN24
Jueves, 23 de julio de 2026
Jueves, 23 de julio de 2026
Régimen cubano

"Queremos que Cuba sea libre": Marco Rubio advierte al régimen de Díaz-Canel y asegura que EE. UU. va a "influir" en la isla

julio 23, 2026
Por: Luis Cifuentes
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. - Foto: EFE
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. - Foto: EFE
El secretario de Estado volvió a referirse al régimen cubano en medio de la presión de Washington.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, volvió a referirse este jueves a Cuba y lanzó una dura advertencia contra el régimen de Miguel Díaz-Canel.

Al ser consultado sobre cuál es el plan para Cuba, Rubio decidió no brindar información. “No voy a hacer eso”, dijo.

“Los encargados del país no saben lo que hacen, no saben bien cómo arreglar su economía, no comprenden conceptos básicos”, indicó.

o

En ese sentido, señaló que “el desafío que Cuba ha enfrentado en los últimos 15 años es que quieren mejorar su economía, pero temen que si la mejoran demasiado pierdan el control sobre la gente”, en referencia a los jefes de la dictadura.

“Buscamos una oportunidad para influir en la dirección que toma, eso se debe a que está a 90 millas de nuestras costas”, subrayó.

“Queremos que Cuba prospere y sea libre”, enfatizó.

A su vez, resaltó que “mientras los encargados sigan así, el futuro de Cuba será difícil”.

“Va a ser difícil para ellos hacer los cambios necesarios para que Cuba tenga un futuro mejor”, añadió.

Este miércoles, desde Manila, Filipinas, el funcionario también aseguró que el objetivo de la administración de Donald Trump “es tener una Cuba donde el pueblo cubano pueda experimentar prosperidad, seguridad y una vida mejor en el futuro”. “Estamos preparados para ser muy realistas sobre cómo lograrlo y sobre cómo iniciar un proceso serio que conduzca a ello”, agregó.

En ese sentido, aseguró que se han puesto en contacto con los jefes del régimen, quienes ya conocen la postura de Washington.

Nos hemos puesto en contacto con ellos de vez en cuando al respecto y saben cuál es nuestra postura sobre este tema”, indicó.

o

A su vez, Rubio aseguró cuáles son los problemas que afronta la isla en medio de la presión de Estados Unidos. “Son dos los problemas que tiene Cuba en este momento: el primero y fundamental es que su sistema económico no funciona y por eso la gente tiene que irse del país”, indicó.

“Segundo, ya no reciben petróleo gratis de Venezuela, ese es su mayor problema”, añadió.

Temas relacionados:

Régimen cubano

Marco Rubio

Cuba

Donald Trump

Dictadura en Cuba

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Nicolás Maduro podría quedar en libertad? La oscura hipótesis sobre el obstáculo legal que enfrentaría Estados Unidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

La solidaridad, el puente que sostiene a los damnificados en Venezuela tras casi un mes de la tragedia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Ola de ataques contra infraestructura iraní: Trump amenaza instalaciones nucleares

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Total desconexión entre Maduro y Cilia: no hubo intercambio de miradas, ni palabras en la audiencia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Europa enfrenta temperaturas extremas de hasta 44 grados Celsius

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Colombia

Las polémicas frases del presidente Gustavo Petro durante su discurso del 20 de julio en Colombia

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada (i), el abogado Frank A. Pérez (c); y el juez a cargo del caso, Brian Cogan-Foto: EFE
El Mayo Zambada

Esto fue lo que dijo 'El Mayo' Zambada cuando fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos

Presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Plan criminal contra Abelardo de la Espriella previo a su posesión presidencial: esto se sabe

Presidente de Estados Unidos Donald Trump-Foto: EFE
Régimen cubano

¿Habrá acción militar de EE. UU. tras informe sobre espionaje de Cuba? Exdiplomático cubano responde

Edificio destruido tras los terremotos en Venezuela-Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

La historia de Samuel y Sebastián: luchan por recuperarse mientras su tía pide ayuda

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela, y Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Diosdado Cabello anunció restricciones en el acceso a La Guaira, el área devastada por terremotos en Venezuela

Ataques de EEUU a objetivos del régimen de Irán - Foto captura
Estados Unidos ataca a Irán

Por cuarta noche consecutiva, Fuerzas Militares de EEUU lanzaron ataques a objetivos del régimen iraní

Foto: CENTCOM EE. UU.
Estados Unidos ataca a Irán

Impresionante video: EE. UU. disparó contra buque que intentaba romper el bloqueo de puerto iraní

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela, y Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Diosdado Cabello anunció restricciones en el acceso a La Guaira, el área devastada por terremotos en Venezuela

Ataques de EEUU a objetivos del régimen de Irán - Foto captura
Estados Unidos ataca a Irán

Por cuarta noche consecutiva, Fuerzas Militares de EEUU lanzaron ataques a objetivos del régimen iraní

Foto: CENTCOM EE. UU.
Estados Unidos ataca a Irán

Impresionante video: EE. UU. disparó contra buque que intentaba romper el bloqueo de puerto iraní

Consecuencias del sismo en Caracas - Foto: Captura
Sismo en Venezuela

Imágenes impactantes de las consecuencias del sismo de magnitud 7,0 que sacudió a Venezuela: edificaciones en Caracas se derrumbaron

John Barrett y Diosdado Cabello
Diosdado Cabello

Encargado de negocios de EE. UU. en Venezuela evita responder sobre si ha cambiado la posición de Washington frente a Diosdado Cabello tras foto juntos

Fotografía del edificio de la Alcaldía de Chacao (Venezuela) - EFE
Terremoto en Venezuela

Alcaldía de Chacao dice que propietarios de edificios colapsados tras los potentes terremotos conservan derechos sobre el terreno

Moda mundialista / FOTO: EFE
Selección Colombia

¿Cuáles son las tendencias de la moda para los ‘outfit’ del Mundial? Esto dicen los expertos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre