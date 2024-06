Chile califica de "inaceptables" las acusaciones de Venezuela sobre el asesinato del exmilitar Ronald Ojeda

Luego de que este miércoles el fiscal general Tarek William Saab, informara una nueva línea de investigación" sobre el asesinato en Chile de un militar disidente del régimen venezolano, al tachar el hecho de un "falso positivo" con supuesta participación de agentes de seguridad chilenos, el Gobierno de Gabriel Boric subió el tono y calificó las declaraciones "inaceptables".

El canciller de Chile, Alberto van Klaveran, dio respuesta al funcionario de Nicolás Maduro. No obstante, que el Gobierno no se plantea la ruptura de relaciones diplomáticas porque, apuntó, el objetivo es obtener colaboración y esta "sería más difícil si no tenemos representación en Venezuela".

"Las declaraciones del fiscal general nacional venezolano son inaceptables, pero no nos sorprenden", expresó.

"Los cursos de acción diplomáticos siempre están en evaluación y agotaremos todas las instancias para aclarar este horrible crimen", añadió el ministro.

Ronald Ojeda, de 32 años y militar retirado del Ejército de Venezuela, fue secuestrado el 21 de febrero por personas que simularon ser policías chilenos y que lo sacaron de madrugada en ropa interior de su departamento. Nueve días después, fue hallado muerto dentro de una maleta que había sido enterrada en una barriada de la capital chilena, Santiago.

Según Saab, "fue una operación de falsa bandera, un falso positivo (...) Se trata de una operación (...) que tenía como objetivo enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela justo cuando ocurría un importante acercamiento".

"El asesinato de Ronald Ojeda para politizarlo, para instrumentalizar una campaña de ataque contra el Estado venezolano", añadió.

Saab hizo referencia a la tesis de la fiscalía chilena, que "califica la operación, por su organización, tamaño, modus operandi y resultado, como de una macro banda".

"Yo pudiera también decir, y es una teoría ahora que debería ser una línea de investigación, que dicho asesinato fue cometido por servicios de inteligencia extranjeros con apoyo de funcionarios de inteligencia chilenos", lanzó.

Saab, acusado de servir al chavismo gobernante, señaló que su despacho envió a dos representantes a Santiago para colaborar con la investigación, pero no fueron recibidos por el fiscal general chileno ni por los agentes asignados al caso.

"Lo fundamental es saber qué noticias tienen las autoridades venezolanas sobre los dos ciudadanos de ese país que se encuentran prófugos de la justicia chilena", implicados en la muerte de Ojeda, un "horrible crimen", remarcó.

La legislación venezolana prohíbe expresamente la extradición de connacionales.

Las autoridades chilenas apuntaron al móvil político y señalaron como posible autor del secuestro a la banda criminal "Tren de Aragua", de origen venezolano, con tentáculos en la región.

La víctima no tenía relación aparente con el crimen organizado y desarrollaba actividades lícitas en Chile, que le concedió refugio político. Ojeda, quien escapó de una cárcel venezolana después de ser acusado de conspiración, se calificaba de "preso político" en redes sociales.