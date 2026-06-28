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Domingo, 28 de junio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Cifra de muertos en Venezuela tras devastadores terremotos aumenta a 1.450

junio 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Agentes cargan el cuerpo de una víctima fatal tras devastadores terremotos que golpearon a Venezuela - Foto: EFE
Agentes cargan el cuerpo de una víctima fatal tras devastadores terremotos que golpearon a Venezuela - Foto: EFE
Jorge Rodríguez, ilegítimo presidente del parlamento venezolano, ofreció un nuevo balance de las víctimas fatales.

Este domingo 28 de junio, el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció un nuevo balance de fallecidos por los potentes terremotos que golpearon el pasado miércoles a Venezuela.

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"La cifra de fallecidos llega a 1.450 personas", pronunció Rodríguez en un nuevo mensaje televisado.

Venezuela está de luto por cuenta de dos terremotos seguidos que acabaron con la vida de muchas personas.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Expertos sostienen que este desastre fue ocasionado por un fenómeno conocido como "doblete sísmico", lo que se traduce en dos potentes terremotos consecutivos.

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Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Aragua, Falcón y Carabobo.

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Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Hasta el momento, grupos de bomberos, Protección Civil, entre otras brigadas de socorro, trabajan contrarreloj en la 'zona cero'.

De acuerdo con estimaciones, una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto fuerte que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.

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