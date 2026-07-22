Capturada en Italia mujer solicitada por Interpol en Venezuela tras millonaria estafa

Funcionarios internacionales concretaron la detención de María Violeta Agüero Bravo, de 38 años, quien figuraba con notificación roja de Interpol por su presunta participación en el delito de estafa continuada, tras ser ubicada y aprehendida en Italia.

María, cuya solicitud fue emitida por la Sala Penal del Tribunal de Justicia, afín al régimen venezolano, el 19 de diciembre de 2022, ya había sido capturada anteriormente, más específicamente en Madrid, España. Sin embargo, en ese momento quedó en libertad, ya que no fue rastreada.

Según los informes de la Sala Penal, el modus operandi de la detenida consistía en operar junto a su entonces esposo.

Ambos proponían un supuesto negocio sumamente rentable bajo la fachada comercial de un establecimiento denominado Manatha Boutique, el cual, según indicaban, estaba instalado en un centro comercial de la ciudad de Barquisimeto, estado Lara.

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Bajo esta promesa de inversión, la pareja logró convencer a un hombre para que aportara la suma de 203 mil dólares, que supuestamente servirían para destrabar y liberar unos fondos millonarios que María y su esposo mantenían retenidos en una entidad bancaria de Portugal.

Aunque el inversionista aceptó formar parte de la sociedad y los acusados se comprometieron formalmente a restituir el dinero prestado, este jamás fue devuelto, lo que motivó la interposición de la denuncia, que hoy encaran el proceso de extradición desde Italia, luego de que el expediente ingresara formalmente a la Sala Penal el pasado 2 de febrero de 2024.