Más que fútbol: sentido minuto de silencio en el partido Colombia vs. Portugal por la tragedia que vive el pueblo venezolano

En la previa del partido Colombia vs. Portugal por el grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la selección 'cafetera' y la escuadra lusa hicieron un minuto de silencio por la tragedia que vive el pueblo venezolano.

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Mientras transcurría dicho minuto, en las gradas del Hard Rock de Miami, se pudo observar la bandera de Venezuela levantada por varios aficionados.

Venezuela está de luto por cuenta de dos terremotos seguidos que acabaron con la vida de múltiples personas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

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Expertos sostienen que este desastre fue ocasionado por un fenómeno conocido como "doblete sísmico", lo que se traduce en dos potentes terremotos consecutivos.

Dichos temblores provocaron la muerte de muchos venezolanos. Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Aragua, Falcón y Carabobo.

Unos siete millones de personas pueden verse afectadas por los poderosos terremotos en Venezuela, advirtió la ONU este sábado, al tiempo que la ayuda de EE. UU. comienza a llegar al país suramericano.

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Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Hasta el momento, grupos de bomberos, Protección Civil, entre otras brigadas de socorro, trabajan contrarreloj en la 'zona cero'.