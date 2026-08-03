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Lunes, 03 de agosto de 2026
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Precio del dólar

Así se ubicó el precio oficial del dólar y el euro en Venezuela este lunes 3 de agosto

agosto 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Dólares y euros - Fotos de referencia: Pexels
Dólares y euros - Fotos de referencia: Pexels
Expertos en materia económica detallan que la inflación en Venezuela se aceleró al 13,8% en junio.

El bolívar (moneda venezolana) se sigue depreciando de forma sostenida frente a dos de las divisas más influyentes del mundo.

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Para este 3 de agosto de 2026 se ubicó en 748,78 bolívares por dólar y 861,18 bolívares por euro a tasa BCV.

Expertos en materia económica detallan que la inflación en Venezuela se aceleró al 13,8% en junio, revirtiendo la tendencia de desaceleración que traía desde meses anteriores.

Este repunte, que duplicó la cifra de mayo (6,3%), coincidió con el mes en el que el país enfrentó los devastadores terremotos del 24 de junio.

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Actualmente, la inflación acumulada en el primer semestre se ubica en 129,8% y la tasa interanual supera el 544%.

La tasa BCV es el tipo de cambio oficial de las divisas (como el dólar y el euro) frente al bolívar venezolano, publicado diariamente por el Banco Central de Venezuela.

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Este valor es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de la banca nacional, la cual controla el régimen venezolano, actualmente en cabeza de Delcy Rodríguez.

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