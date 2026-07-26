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Domingo, 26 de julio de 2026
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Brasil

Gobierno de Brasil llama a consultas a su embajador en Argentina tras dichos de Milei contra Lula

julio 26, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, y Javier Milei, presidente de Argentina - Foto: EFE
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, y Javier Milei, presidente de Argentina - Foto: EFE
Sin mencionarlos directamente, Milei se refirió a Lula como "presidiario" y "ladrón" y al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes como "basura calva".

Brasil llamó a consultas este domingo a su embajador en Argentina por "las ofensas proferidas ayer por el presidente argentino", Javier Milei, contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y otras autoridades en un acto en Sao Paulo, informó la Cancillería.

Sin mencionarlos directamente, Milei se refirió a Lula como "presidiario" y "ladrón" y al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes como "basura calva", durante la oficialización del derechista Flávio Bolsonaro como candidato para enfrentar a Lula en las presidenciales de octubre.

"El embajador de Brasil en Buenos Aires, Julio Bitelli, fue llamado para consultas", una medida diplomática que suele tomarse ante actitudes hostiles de otros países.

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Milei "ofendió a dos poderes, al pueblo y a la democracia brasileñas", dijo una fuente diplomática brasileña a la AFP.

Figura de la derecha latinoamericana, Milei advirtió en el acto junto a su aliado Bolsonaro sobre "el riesgo Lula" en las elecciones y llamó a Brasil a salir del "sometimiento al zurdo".

Sin nombrar al juez Moraes, Milei dijo que "la basura calva" le impidió visitar a su "amigo injustamente encarcelado" Jair Bolsonaro, padre de Flávio y expresidente (2019-2022) preso por un intento de golpe de Estado en 2022.

Considerado un enemigo político por el bolsonarismo, Moraes había negado a Milei un permiso para visitar a Jair Bolsonaro en su arresto domiciliario en Brasilia.

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Ante los dichos del mandatario argentino, el canciller Mauro Vieira tomó la decisión de llamar a consultas al embajador, que llegará a Brasil entre el domingo y el lunes, detalló una fuente diplomática.

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