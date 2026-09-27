Miembros del SEBIN que infiltraron Gran Rodada por la Libertad de Venezuela fueron sacados a gritos por manifestantes

El dirigente del partido Voluntad Popular y exprisionero político Carlos Azuaje denunció este domingo la presencia de presuntos agentes de seguridad del régimen venezolano infiltrados durante la movilización nacional que exigía un cronograma electoral y el regreso de la líder de la democracia María Corina Machado. El activista logró grabar el momento en que confrontó a un sujeto que lo vigilaba y grababa durante la caravana.

"Ellos se infiltran en las concentraciones, graban las caras de las personas y luego esas imágenes las envían al centro de operaciones", explicó Azuaje en entrevista con NTN24.

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El dirigente detalló que habían identificado entre 4 y 5 funcionarios en diferentes puntos de la concentración que avanzó hasta las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según el testimonio del activista, los presuntos agentes son identificables por el tipo de calzado que utilizan y por su comportamiento nervioso al intentar pasar desapercibidos. "Ellos usan un tipo de botas, uno siempre se da cuenta cuando ellos están grabando porque lo hacen de una manera pues muy disimulada, también ellos andan nerviosos, se esconden", señaló Azuaje, quien agregó que el sujeto detectado fue sacado a gritos de la movilización.

El dirigente opositor advirtió que estas prácticas de vigilancia y persecución tienen como objetivo amedrentar a los manifestantes. "Lo que quiere decir es que se mantiene intacto el sistema criminal de justicia en Venezuela", denunció. Azuaje, quien permaneció preso por razones políticas, indicó que estas mismas personas habrían participado en la detención injusta de jóvenes en el estado Barinas, donde la familia Chávez continúa en el poder.

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Durante la movilización, los participantes exigieron no solo un cronograma para las votaciones presidenciales, sino también el regreso seguro de María Corina Machado al país. Azuaje reveló que esperan su llegada "en las próximas horas", aunque reconoció que la información se maneja con hermetismo por razones de seguridad.

"Posiblemente ella venga acompañada de algunos líderes internacionales", indicó el activista, quien señaló que las restricciones que tenía Machado por parte del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) fueron eliminadas. El dirigente afirmó que están preparados para recibirla "por cualquier sitio, ya sea por la vía aérea o por los límites de la frontera".