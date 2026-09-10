Armada de Colombia incautó cargamento de cocaína avaluado en miles de millones de pesos

Las Fuerzas Militares de Colombia anunciaron la incautación de un importante cargamento de cocaína avaluado en miles de millones de pesos en La Guajira.

"Cargamento de cocaína avaluado en 13 millones de dólares, fue incautado en aguas del mar Caribe, en el norte del departamento de La Guajira", confirmó el organismo militar en sus redes sociales.

VEA TAMBIÉN Capturan en Cali a alias Pedro, señalado de coordinar negocios de narcotráfico hacia Estados Unidos o

Y agregó que "la operación militar, adelantada por nuestra Armada de Colombia en articulación con las Fuerzas Armadas de Países Bajos, permitió además la captura de cuatro sujetos que movilizaban el estupefaciente en una lancha tipo go fast".

La Armada compartió fotografías tras el operativo en las que se ven cinco personas detenidas y cientos de bloques de cocaína.

Los bloques, además, aparecen cubiertas con dos tipos de imágenes: un ancla con números del 1 al 4 y otras con una serpiente.

En las últimas semanas las Fuerzas Militares de Colombia han asestado importantes golpes sobre estructuras criminales y del narcotráfico.

VEA TAMBIÉN Marco Rubio apunta contra gobierno latinoamericano y asegura que no hace "lo suficiente" por combatir el narcotráfico y el crimen o

Este mismo jueves, la Policía desarticuló una organización criminal de narcotráfico que movía millones de dólares y lavaba dinero en Colombia.

"La estructura tenía injerencia en Medellín, Cali y el Urabá antioqueño, donde se dedicaba al tráfico de cocaína y lavado de activos. Durante la investigación se estableció el movimiento de aproximadamente USD 180 millones de dólares en criptoactivos y operaciones financieras en Colombia por $2,3 billones, mediante cerca de 2.000 transacciones internacionales", confirmaron las autoridades.

Además, se aplicó "extinción del derecho de dominio a 39 bienes, avaluados en aproximadamente 12 millones de dólares, afectando directamente el patrimonio de esta organización criminal".