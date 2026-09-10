NTN24
Jueves, 10 de septiembre de 2026
Jueves, 10 de septiembre de 2026
Narcotráfico

Armada de Colombia incautó cargamento de cocaína avaluado en miles de millones de pesos

septiembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: Armada de Colombia
Foto: Armada de Colombia
Este mismo jueves, la Policía desarticuló una organización criminal de narcotráfico que movía millones de dólares y lavaba dinero en Colombia.

Las Fuerzas Militares de Colombia anunciaron la incautación de un importante cargamento de cocaína avaluado en miles de millones de pesos en La Guajira.

"Cargamento de cocaína avaluado en 13 millones de dólares, fue incautado en aguas del mar Caribe, en el norte del departamento de La Guajira", confirmó el organismo militar en sus redes sociales.

o

Y agregó que "la operación militar, adelantada por nuestra Armada de Colombia en articulación con las Fuerzas Armadas de Países Bajos, permitió además la captura de cuatro sujetos que movilizaban el estupefaciente en una lancha tipo go fast".

La Armada compartió fotografías tras el operativo en las que se ven cinco personas detenidas y cientos de bloques de cocaína.

Los bloques, además, aparecen cubiertas con dos tipos de imágenes: un ancla con números del 1 al 4 y otras con una serpiente.

En las últimas semanas las Fuerzas Militares de Colombia han asestado importantes golpes sobre estructuras criminales y del narcotráfico.

o

Este mismo jueves, la Policía desarticuló una organización criminal de narcotráfico que movía millones de dólares y lavaba dinero en Colombia.

"La estructura tenía injerencia en Medellín, Cali y el Urabá antioqueño, donde se dedicaba al tráfico de cocaína y lavado de activos. Durante la investigación se estableció el movimiento de aproximadamente USD 180 millones de dólares en criptoactivos y operaciones financieras en Colombia por $2,3 billones, mediante cerca de 2.000 transacciones internacionales", confirmaron las autoridades.

Además, se aplicó "extinción del derecho de dominio a 39 bienes, avaluados en aproximadamente 12 millones de dólares, afectando directamente el patrimonio de esta organización criminal".

Temas relacionados:

Narcotráfico

Cocaína

La Guajira

Grupos criminales

Policía de Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Alta peligrosidad: Este es el prontuario de la jefe del ELN "Silvana Guerrero", objetivo de Abelardo de la Espriella

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Tiene que haber una fecha, tiene que ser relativamente rápido”: Schamis sobre elecciones en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se cumple un mes del devastador terremoto que golpeó a Colombia: así están las zonas más afectadas

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

A un mes de la tragedia, el gobierno de Abelardo de la Espriella adelanta paquete de medidas para los damnificados

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

La DEA junto a Colombia da importante golpe a red del Clan del Golfo que enviaba droga a Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El crimen se está mimetizando con estructuras estatales”: periodista sobre el poder que ha logrado el crimen organizado en Latinoamérica

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La huella invisible de la guerra: el impacto ambiental que permanece después del conflicto

Ver más

Videos

Ver más
Terremoto en Colombia / FOTO: Captura de pantalla
Terremoto en Colombia

Se cumple un mes del devastador terremoto que golpeó a Colombia: así están las zonas más afectadas

Nicolás Maduro y Cilia Flores capturados en Estados Unidos - Foto: EFE
Cilia Flores

¿Puede Cilia Flores quedar en libertad en EE. UU.? "El juez tendrá que ver la jurisprudencia y aplicar la ley"

Diosdado Cabello, ministro del Interior del régimen venezolano - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello es acusado de haber contratado al Tren de Aragua para asesinar al militar Ronald Ojeda

Marco Rubio - EFE - AFP
Delincuencia

La peligrosidad de 'Los Tiguerones', banda criminal designada como organización terrorista por EE. UU.

Marco Rubio culmina en Perú su gira en Sudamérica en la que apuntó contra el narcotráfico tras visitar Colombia y Ecuador
Perú

Marco Rubio culmina en Perú su gira en Sudamérica en la que apuntó contra el narcotráfico tras visitar Colombia y Ecuador

Más de Actualidad

Ver más
Marco Rubio/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Marco Rubio

¿Conversaciones entre Marco Rubio y Delcy? Así sería el histórico acuerdo de EE. UU. sobre Venezuela

Marco Rubio, secretario de Estado / FOTO: EFE
Estados Unidos

“EEUU está intentando construir una nueva arquitectura de seguridad”: experto sobre visita de Marco Rubio

Donald Trump y Delcy Rodríguez - EFE
Estados Unidos y Venezuela

Estuvimos en reveladora conversación con un alto funcionario de Trump y esto dijo sobre el acuerdo petrolero con Venezuela

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Petróleo sí, pero no a este precio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Marco Rubio/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Marco Rubio

¿Conversaciones entre Marco Rubio y Delcy? Así sería el histórico acuerdo de EE. UU. sobre Venezuela

Una mujer mayor con mascarilla recibe un chequeo de temperatura con un termómetro infrarrojo - Foto de referencia: Pexels
Caracas

Infectólogo alerta sobre aumento de covid-19 e influenza en Caracas, Venezuela

Marco Rubio, secretario de Estado / FOTO: EFE
Estados Unidos

“EEUU está intentando construir una nueva arquitectura de seguridad”: experto sobre visita de Marco Rubio

Donald Trump y Delcy Rodríguez - EFE
Estados Unidos y Venezuela

Estuvimos en reveladora conversación con un alto funcionario de Trump y esto dijo sobre el acuerdo petrolero con Venezuela

Metro de Bogotá / FOTO: Captura de video
Colombia

Así fue el primer recorrido al tiempo de dos trenes del metro de Bogotá en el que hubo sensacional cruce captado desde el cielo

Sismo de este 28 de agosto en Chocó - Canva y redes
Sismo en Colombia

Nuevo temblor de magnitud 3,8 sacudió a Colombia en la madrugada de este viernes: el epicentro fue en Chocó

Dólar - Canva
Dólar

El dólar se recupera en medio de la expectativa por una eventual subida de las tasas de interés en Estados Unidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023