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Atlético de Madrid tomó decisión sobre Julián Álvarez para próximo partido tras semanas de tensión por su deseo de ir al Barcelona

septiembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Julián Álvarez | Foto: EFE
Julián Álvarez | Foto: EFE
El delantero argentino, Julián Álvarez, volvió a la lista con el Atlético de Madrid para enfrentar al Athletic después de quedar fuera ante Sevilla y cerrar su salida.

Julián Álvarez de nuevo es incluido en la convocatoria del Atlético de Madrid para jugar este sábado ante el Athletic Club en San Mamés, en un retorno sobre todo significativo tras semanas marcadas por la incógnita que existía acerca de su futuro, el rechazo de la hinchada y su frustrado intento de fichar por el FC Barcelona.

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El delantero argentino finalmente se quedó en el Atlético luego del cierre del mercado de fichajes del pasado martes. Su deseo de salir del club para cumplir su sueño, según el, de jugar en el Barcelona no se realizó, así como tampoco prosperó una alternativa para irse hacia el Arsenal. El equipo rojiblanco ha mantenido su postura de no negociar su salida.

La situación generó un fuerte desgaste alrededor del futbolista. En el partido contra Villarreal, en la segunda jornada de LaLiga, Álvarez fue víctima de abucheos por parte de la afición al momento de su ingresó al campo y al momento de ser sustituido. Esa reacción contrastó con la relación que el argentino construyó antes con los seguidores del Atlético.

El delantero no estuvo convocado el último partido contra Sevilla por una presunta indisposición que igualmente le impidió entrenarse por varios días. Su ausencia hizo crecer todavía más las dudas de su situación, pero después volvió al trabajo con el resto de sus compañeros y completó con normalidad los entrenamientos de esta semana.

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Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid confirmó su vuelta a la convocatoria y resaltó el rendimiento que mostró en las sesiones de entrenamiento. “Está entrenando muy bien”, afirmó el entrenador y señaló que Álvarez hará parte del grupo que irá a Bilbao y expresó su deseo de tener lo mejor de él.

Simeone consideró que todo lo sucedido en el verano tiene que servir como aprendizaje para el futbolista. El entrenador evitó ampliar la polémica y apostó por ver hacia adelante, en un intento de cerrar de forma definitiva un capítulo que condicionó la preparación del equipo en las últimas semanas.

Ahora bien, Álvarez se enfrentará a un escenario distinto: tendrá que volver a ganarse la confianza de una hinchada que hasta hace poco lo veía como uno de los grandes referentes del equipo.

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