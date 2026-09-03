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Jueves, 03 de septiembre de 2026
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Abelardo de la Espriella

De la Espriella garantiza expedición de pasaportes tras suspensión provisional de convenios: “Los colombianos pueden estar tranquilos”

septiembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella garantiza la expedición de pasaportes - EFE y Canva
Abelardo de la Espriella garantiza la expedición de pasaportes - EFE y Canva
Asimismo, el canciller Ómar Bula confirmó que la prestación del servicio no será interrumpida.

Los colombianos podrán continuar realizando sus trámites de pasaporte pese a la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender provisionalmente dos convenios relacionados con el nuevo modelo de expedición del documento.

El presidente Abelardo De la Espriella se refirió este jueves a la situación y aseguró: “Los colombianos pueden estar tranquilos: la expedición de pasaportes está garantizada”. El mensaje fue publicado después de que se conociera la medida cautelar adoptada por el Tribunal.

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La decisión judicial ordenó suspender provisionalmente la ejecución del Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025 y el CI-005 de 2026, suscritos entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia, así como los contratos o convenios que se deriven de ellos.

Sin embargo, la medida cautelar no implica la suspensión del servicio de expedición de pasaportes. De acuerdo con la información conocida sobre la decisión, el Tribunal fue explícito en que su aplicación no puede traducirse en una interrupción, limitación o suspensión del acceso de los ciudadanos a este servicio público.

En ese sentido, el canciller Ómar Bula también entregó un mensaje de tranquilidad y señaló que la expedición de los documentos continuará. El funcionario explicó que los equipos técnico y jurídico de la Cancillería trabajan en la respuesta al auto del Tribunal y reiteró que la prioridad es garantizar la continuidad del servicio.

Bula pidió, además, a los ciudadanos no acudir apresuradamente a los consulados por temor a quedarse sin pasaporte, al considerar que la decisión judicial no supone una interrupción de la emisión del documento.

Cabe resaltar que esto se produce en medio de las controversias alrededor del nuevo modelo de pasaportes implementado durante el Gobierno de Gustavo Petro, esquema que trasladó progresivamente a la Imprenta Nacional de Colombia funciones relacionadas con la personalización de los documentos, con participación de la Casa da Moeda de Portugal en el proceso de transferencia tecnológica y cooperación.

La situación ya había generado cuestionamientos y actuaciones judiciales. De hecho, el pasado 28 de julio, el mismo Tribunal había rechazado otra medida cautelar solicitada por la Procuraduría, que buscaba suspender desembolsos relacionados con el convenio con la entidad portuguesa, al considerar que no se habían acreditado entonces los requisitos para adoptar esa decisión.

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Ahora, con la nueva medida, la discusión judicial continúa, pero, por el momento, el mensaje del Gobierno es que la atención a los ciudadanos y la expedición de pasaportes deben seguir con normalidad.

Finalmente, De la Espriella reiteró la garantía del servicio en un mensaje dirigido a los colombianos, mientras su Gobierno y la Cancillería deberán definir las acciones para cumplir la decisión del Tribunal sin afectar la expedición de los documentos.

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