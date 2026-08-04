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Martes, 04 de agosto de 2026
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Huelga de hambre
Programa: La Noche

Duro relato de activista cubano en huelga de hambre: "Matan a los hombres con impunidad"

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Cuatro ciudadanos cubanos mantienen huelgas de hambre en condiciones críticas como protesta contra la represión del régimen de Miguel Díaz-Canel y para exigir la liberación de los prisioneros políticos en la isla, según denuncias de organizaciones de derechos humanos. En conversación con el programa La Noche de NTN24, Guillermo del Sol, un activista cubano que permanece en huelga de hambre desde hace 48 días, compartió su crudo relato.

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