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Viernes, 31 de julio de 2026
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FIFA mantiene las consultas sobre su plan de inversión privada pese al rechazo unánime de la UEFA y la Concacaf

julio 31, 2026
Por: Redacción NTN24
FIFA - Foto EFE
FIFA - Foto EFE
La UEFA aprobó por unanimidad de sus miembros boicotear los Mundiales en caso que el organismo que dirige Gianni Infantino no dé marcha atrás.

Después de que la UEFA y la Concacaf rechazaran su proyecto de apertura al capital privado, la FIFA dijo el viernes que respeta "las preocupaciones" expresadas, pero reafirmó su intención de proseguir con el proceso de consulta del plan.

"La FIFA reconoce y respeta las opiniones y preocupaciones expresadas públicamente", dijo la FIFA tras una convulsa jornada en la que se le opusieron las poderosas confederaciones de Europa, por un lado, y de América del Norte, Central y Caribe por otro.

"Nadie está vendiendo el fútbol. Esto es algo que la FIFA jamás contemplaría", defendió el organismo en un comunicado de "aclaraciones" sobre el plan, que propone crear una sociedad abierta a inversores privados para operaciones comerciales de la Copa del Mundo.

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El jueves, la UEFA aprobó por unanimidad de sus miembros boicotear los Mundiales en caso que el organismo que dirige Gianni Infantino no dé marcha atrás.

Posteriormente la Concacaf también comunicó la oposición unánime de sus integrantes a esta iniciativa lanzada por Infantino poco después de la finalización del Mundial de Norteamérica.

La FIFA presentó el martes por sorpresa su plan para crear la empresa FIFA Forward Enterprise (FFE), que estaría encargada de gestionar sus actividades comerciales (difusión, patrocinios, venta de entradas, concesión de licencias) y las relacionadas con los eventos (Mundial y Mundial de Clubes, entre otros).

Infantino aseguró que los inversores privados serían minoritarios y que los ingresos, estimados en 10.000 millones de dólares, impulsarían el desarrollo global del fútbol.

Según una carta de Infantino enviada a las 211 federaciones, y revelada por varios medios, la fecha límite para pronunciarse sobre el proyecto sería el 19 de septiembre.

Este viernes, la FIFA alegó que el proceso previsto de consultas fue interrumpido por "informaciones erróneas en los medios".

"Proseguiremos con este proceso de consulta para garantizar que cada AM (Asociación Miembro) tenga la posibilidad de emitir su voto sobre la base de hechos", afirmó el texto.

"Todos tienen derecho a expresar su oposición y a solicitar más aclaraciones, pero ninguna entidad puede afirmar que representa a las 211 asociaciones miembro de todo el mundo", dijo la FIFA.

"Cada asociación miembro debe tener la posibilidad de revisar la propuesta y participar en la definición de su propio futuro", agregó.

"El Programa FIFA Fast Forward es una financiación de desarrollo única de 20 millones de dólares adicionales por asociación miembro", expuso. "La participación sería completamente voluntaria para todas las asociaciones miembro en caso de que la propuesta de FFE siga adelante".

 

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