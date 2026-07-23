Tras declararse "no culpable" por cargos de lavado de activos ante una corte en Florida, Alex Saab no asistirá a su próxima audiencia

Alex Saab no asistirá en persona a su audiencia de lectura de cargos programada para el próximo viernes 24 de julio de 2026 en Miami.

Una jueza federal del Distrito Sur de Florida aprobó formalmente la solicitud de su defensa para eximirlo de comparecer físicamente tras registrarse de manera voluntaria y anticipada su declaración de "no culpabilidad".

El presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, se declaró el pasado miércoles como “no culpable” ante una corte del sur de Florida, en el caso por presunto lavado de activos.

El documento judicial detalla que Saab se declaró “no culpable” de realizar operaciones para lavar dinero.

La defensa del señalado testaferro decidió presentar una renuncia a la comparecencia presencial, denominada en inglés como Waiver of Personal Appearance.

Así las cosas, serán sus abogados Neil M. Schuster y Joseph M. Schuster quienes representen a Saab en el caso por lavado de activos que sigue su curso en Florida.

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Cabe recordar que, en mayo de 2026, Alex Saab fue llevado desde Venezuela a Estados Unidos, en una reedición de sus procesos judiciales en Estados Unidos luego de que la administración de Joe Biden le otorgara un perdón en 2023.

En el contexto de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de fuerzas norteamericanas, Estados Unidos volvió a requerir a Saab incluso con la anuencia del régimen venezolano en cabeza de Delcy Rodríguez.