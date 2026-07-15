Así quedó parte de El Junquito, zona turística a pocos minutos del noroeste de Caracas que también sufrió los estragos del doblete sísmico

La parroquia El Junquito se consolidó como una de las zonas más devastadas de Venezuela tras el histórico doblete sísmico.

Muchas viviendas multifamiliares y locales comerciales de varios niveles se desplomaron por completo.

Los mayores estragos se concentran en el casco central, el kilómetro 14, el kilómetro 16 (sector Araguaney) y el kilómetro 23.

La periodista británica Catherine Ellis recorrió dicha demarcación y aseguró que los habitantes y comerciantes no recibieron apoyo por parte de las autoridades.

"Muchos aquí trabajan en el turismo, ya que la gente viene los fines de semana por el chicharrón, el chocolate, las fresas con crema, las cabalgatas y el aire fresco. Pero ahora están preocupados por la economía local", mencionó la comunicadora.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

VEA TAMBIÉN Concierto 'Unidos por Venezuela' se celebrará en Miami con el fin de recaudar fondos para ayudar a los afectados por los terremotos en el país suramericano o

Expertos aseguran que se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una simple réplica.

Los especialistas afirman que esto ocurre porque la tensión que se acumula en las placas tectónicas es tan alta que, cuando una falla se rompe, la presión se transfiere rápidamente a otra falla cercana. Esto causa que se libere energía de nuevo casi al mismo tiempo.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

VEA TAMBIÉN Asamblea Nacional afín al régimen habla de construir viviendas tras terremotos y genera indignación entre los venezolanos o

Sin embargo, La Guaira es la región más devastada por los terremotos, y es considerada la 'zona cero'. Sectores específicos como Caraballeda, Catia La Mar y Macuto sufrieron daños masivos.

Tras los devastadores terremotos, más de 25 países y diversos organismos internacionales brindaron asistencia humanitaria a Venezuela.

Al margen de la ayuda, analistas internacionales subrayan que una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto fuerte que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.