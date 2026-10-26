NTN24
Lunes, 26 de octubre de 2026
Lunes, 26 de octubre de 2026
Explosivos

En imágenes quedó captado operativo del Ejército para neutralizar explosivos atribuidos a peligrosa estructura criminal en el Cauca

octubre 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Operativo con caninos por parte del Ejercito de Colombia - Tercera División del Ejército Nacional
Operativo con caninos por parte del Ejercito de Colombia - Tercera División del Ejército Nacional
Según el reporte del Ejército, los dos dispositivos fueron neutralizados de manera controlada.

El Ejército Nacional difundió imágenes de un operativo militar en zona rural del departamento del Cauca, donde fueron ubicados y neutralizados dos dispositivos explosivos improvisados que representaban un riesgo para decenas de familias. El procedimiento se desarrolló en la vereda La Toma, en el municipio de Suárez, con la participación de tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 5.

o

En los registros compartidos por la institución se observa a uniformados en medio de una zona boscosa, acompañados por un perro especializado que forma parte de las capacidades de apoyo de las unidades militares. Las imágenes permiten ver parte del despliegue en terreno, en sectores donde la presencia de artefactos explosivos constituye una amenaza para quienes transitan por caminos rurales.

Según el reporte del Ejército, los dos dispositivos fueron neutralizados de manera controlada. La institución atribuyó preliminarmente su instalación a integrantes de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc.

La operación permitió reducir el riesgo para más de 35 familias que habitan en la zona o se movilizan por este sector del norte del Cauca, de acuerdo con el balance oficial.

Cabe resaltar que el uso de perros entrenados constituye una de las capacidades con las que cuenta el Ejército para apoyar las labores de búsqueda y detección de sustancias explosivas.

En marzo de 2026, la institución informó sobre la formación de nuevos guías caninos especializados, preparados para trabajar con estos animales en operaciones de detección y en equipos encargados del despeje de artefactos explosivos.

o

Estas capacidades resultan relevantes en zonas rurales donde los grupos armados ilegales recurren a dispositivos improvisados para atacar a la Fuerza Pública o generar amenazas contra la población civil.

En el Cauca, el Ejército ha reportado otras operaciones de localización y destrucción controlada de explosivos, incluidos procedimientos en los que ha participado personal militar con apoyo de binomios caninos.

La presencia de estos artefactos en caminos y sectores habitados mantiene en riesgo a campesinos, familias y otras personas que deben desplazarse diariamente por las zonas afectadas.

Ante el hallazgo de un objeto sospechoso, las autoridades recomiendan no manipularlo ni intentar retirarlo, alejarse del lugar y dar aviso a los organismos de emergencia.

Temas relacionados:

Explosivos

Ejército

Ejército de Colombia

Bomba

Explosión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Delcy es una dictadora interina y el regreso de María Corina amenaza a su poder": Carlos Giménez

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué incidencia tiene el regreso de Machado a Venezuela dentro de las elecciones intermedias en EEUU?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Delcy dejaría vacante la Presidencia de Venezuela "una vez que se haya reinstitucionalizado el TSJ", dice Zair Mundaray

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

“María Corina viene a reencontrar a la gente en torno a las decisiones”: Macero sobre Machado

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

¿Qué efecto tendría el regreso de María Corina en el voto hispano en las elecciones de EE. UU.?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales en Colombia: restaurar los ecosistemas va más allá de sembrar árboles

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado; Delcy Rodríguez.
Regreso María Corina Machado

"Delcy me recuerda una canción de Sandro, Se te nota": Tuto Quiroga responde a declaraciones de la dictadora interina sobre retorno de Machado

El regreso de María Corina podría representar un impacto en las elecciones intermedias de EEUU - Foto: AFP/Canva
Elecciones

¿Qué incidencia tiene el regreso de Machado a Venezuela dentro de las elecciones intermedias en EEUU?

María Corina Machado | Fotos: AFP
Regreso María Corina Machado

"La gente quiere defenderla de quien le desea el mal": experto sobre regreso de María Corina

María Corina Machado _ Fotos_ AFP
Regreso María Corina Machado

"Vamos a volver a elegir a María Corina, pero esta vez como presidente": María Oropeza

María Corina Machado ya se encuentra en Venezuela - Foto AFP
Regreso María Corina Machado

¿Qué efecto tendría el regreso de María Corina en el voto hispano en las elecciones de EE. UU.?

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado, Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

La respuesta de la embajada de Países Bajos en EEUU al supuesto bloqueo a María Corina Machado para regresar a Venezuela

Abelardo de la Espriella - AFP
Abelardo de la Espriella

Así es la poderosa Fuerza de Tarea Conjunta Urano que De la Espriella ordenó activar en Colombia

Integrantes del diálogo político que se desarrolla en Venezuela - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

Jorge Rodríguez dice tras el tercer ciclo del diálogo político que Venezuela mantiene el control sobre los ingresos por la venta de petróleo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Debate presidencial hunde a Lula y consolida a Bolsonaro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela: La libertad no se tutela, se conquista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado, Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

La respuesta de la embajada de Países Bajos en EEUU al supuesto bloqueo a María Corina Machado para regresar a Venezuela

Abelardo de la Espriella - AFP
Abelardo de la Espriella

Así es la poderosa Fuerza de Tarea Conjunta Urano que De la Espriella ordenó activar en Colombia

Selección venezolana en las Eliminatorias al Mundial 2026 - Foto: EFE
Selección de Venezuela

Venezuela muestra pasajes de buen fútbol y saca un empate sin goles ante Corea del Sur en fecha FIFA: así fue el gol de La Vinotinto anulado por el VAR

Integrantes del diálogo político que se desarrolla en Venezuela - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

Jorge Rodríguez dice tras el tercer ciclo del diálogo político que Venezuela mantiene el control sobre los ingresos por la venta de petróleo

Papa León XIV - AFP
Papa León XIV

Alerta por diagnóstico de cáncer del papa León XIV: ¿Qué sigue en el tratamiento del sumo pontífice?

Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella-Foto: AFP
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella reveló diálogo clave que tuvo antes de la autorización a la 1 de la mañana de bombardeo contra el ELN

Fotos: EFE
Delcy Rodríguez

Agitada y molesta, Delcy Rodríguez califica como un "show" el regreso de María Corina y cuestiona el operativo de EE. UU. el 3 de enero

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023