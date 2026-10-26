En imágenes quedó captado operativo del Ejército para neutralizar explosivos atribuidos a peligrosa estructura criminal en el Cauca

El Ejército Nacional difundió imágenes de un operativo militar en zona rural del departamento del Cauca, donde fueron ubicados y neutralizados dos dispositivos explosivos improvisados que representaban un riesgo para decenas de familias. El procedimiento se desarrolló en la vereda La Toma, en el municipio de Suárez, con la participación de tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 5.

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En los registros compartidos por la institución se observa a uniformados en medio de una zona boscosa, acompañados por un perro especializado que forma parte de las capacidades de apoyo de las unidades militares. Las imágenes permiten ver parte del despliegue en terreno, en sectores donde la presencia de artefactos explosivos constituye una amenaza para quienes transitan por caminos rurales.

Según el reporte del Ejército, los dos dispositivos fueron neutralizados de manera controlada. La institución atribuyó preliminarmente su instalación a integrantes de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc.

La operación permitió reducir el riesgo para más de 35 familias que habitan en la zona o se movilizan por este sector del norte del Cauca, de acuerdo con el balance oficial.

Cabe resaltar que el uso de perros entrenados constituye una de las capacidades con las que cuenta el Ejército para apoyar las labores de búsqueda y detección de sustancias explosivas.

En marzo de 2026, la institución informó sobre la formación de nuevos guías caninos especializados, preparados para trabajar con estos animales en operaciones de detección y en equipos encargados del despeje de artefactos explosivos.

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Estas capacidades resultan relevantes en zonas rurales donde los grupos armados ilegales recurren a dispositivos improvisados para atacar a la Fuerza Pública o generar amenazas contra la población civil.

En el Cauca, el Ejército ha reportado otras operaciones de localización y destrucción controlada de explosivos, incluidos procedimientos en los que ha participado personal militar con apoyo de binomios caninos.

La presencia de estos artefactos en caminos y sectores habitados mantiene en riesgo a campesinos, familias y otras personas que deben desplazarse diariamente por las zonas afectadas.

Ante el hallazgo de un objeto sospechoso, las autoridades recomiendan no manipularlo ni intentar retirarlo, alejarse del lugar y dar aviso a los organismos de emergencia.