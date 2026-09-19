Colombia presentará ante la ONU una estrategia diplomática centrada en comercio, seguridad y tecnología

El Gobierno nacional oficializó la participación de Colombia en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), escenario donde la delegación diplomática formalizará los nuevos ejes estratégicos de la política exterior del país ante la comunidad internacional.

La comitiva oficial estará encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, y el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo.

La presencia en el foro multilateral busca reorientar el posicionamiento global de la nación, enfocando la agenda en la dinamización económica y la reafirmación del papel de Colombia en el escenario hemisférico.

“La política exterior en esta nueva etapa se construye poniendo a los colombianos en el centro de la conversación internacional, enfocando la diplomacia en resultados concretos”, indicaron fuentes de la Cancillería.

Los cuatro pilares de la gestión diplomática

Promoción económica e inversión: Impulsar acuerdos comerciales y la captación de capitales extranjeros para dinamizar el desarrollo productivo del país. ​Seguridad y defensa de intereses: Fortalecer la cooperación multinacional en materia de seguridad, lucha contra el crimen transnacional y resguardo de la soberanía. ​Innovación y agenda digital: Fomentar la transferencia tecnológica y la transformación digital de la infraestructura nacional mediante alianzas clave. Reconstrucción de alianzas estratégicas: Restablecer y consolidar los lazos diplomáticos y comerciales tradicionales con socios clave a nivel global.

VEA TAMBIÉN Definida fecha y hora para la intervención de Delcy Rodríguez en la Asamblea General de la ONU o

La presentación ante la Asamblea General marca el inicio de una nueva etapa en la estrategia de inserción internacional de Colombia. Al redefinir los objetivos diplomáticos en torno a la atracción de capitales y el fortalecimiento de la seguridad, el Ejecutivo busca consolidar un bloque de alianzas multilaterales que responda de manera directa a los requerimientos de la agenda de desarrollo interno.