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Sábado, 19 de septiembre de 2026
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Asamblea General de la ONU

Colombia presentará ante la ONU una estrategia diplomática centrada en comercio, seguridad y tecnología

septiembre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
La asamblea general de la ONU-Foto: ilustración Canva
La asamblea general de la ONU-Foto: ilustración Canva
La delegación oficial estará liderada por el Canciller Omar Bula y el vicepresidente José Manuel Restrepo.

El Gobierno nacional oficializó la participación de Colombia en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), escenario donde la delegación diplomática formalizará los nuevos ejes estratégicos de la política exterior del país ante la comunidad internacional.

La comitiva oficial estará encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, y el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo.

La presencia en el foro multilateral busca reorientar el posicionamiento global de la nación, enfocando la agenda en la dinamización económica y la reafirmación del papel de Colombia en el escenario hemisférico.

“La política exterior en esta nueva etapa se construye poniendo a los colombianos en el centro de la conversación internacional, enfocando la diplomacia en resultados concretos”, indicaron fuentes de la Cancillería.

Los cuatro pilares de la gestión diplomática

  1. Promoción económica e inversión: Impulsar acuerdos comerciales y la captación de capitales extranjeros para dinamizar el desarrollo productivo del país.
  2. ​Seguridad y defensa de intereses: Fortalecer la cooperación multinacional en materia de seguridad, lucha contra el crimen transnacional y resguardo de la soberanía.
  3. ​Innovación y agenda digital: Fomentar la transferencia tecnológica y la transformación digital de la infraestructura nacional mediante alianzas clave.
  4. Reconstrucción de alianzas estratégicas: Restablecer y consolidar los lazos diplomáticos y comerciales tradicionales con socios clave a nivel global.
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La presentación ante la Asamblea General marca el inicio de una nueva etapa en la estrategia de inserción internacional de Colombia. Al redefinir los objetivos diplomáticos en torno a la atracción de capitales y el fortalecimiento de la seguridad, el Ejecutivo busca consolidar un bloque de alianzas multilaterales que responda de manera directa a los requerimientos de la agenda de desarrollo interno.

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