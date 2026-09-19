Bombardeo Programa: La Noche ¿Menores de edad como escudos humanos? Lo que usan los grupos para evitar bombardeos en Colombia septiembre 19, 2026 Por: Redacción NTN24 La controversia se originó tras la operación Amón contra alias Calarcá el 26 de agosto. También le puede interesar Bombardeo ¿Menores de edad como escudos humanos? Lo que usan los grupos para evitar bombardeos en Colombia Medellín Megacárcel en Medellín alcanza 35% de avance para 1.339 sindicados: vigilados y sin poder delinquir Seguridad 'Fico' habla de golpe contra grupos ilegales: capturado Alias Copete, terror en comuna de Medellín FBI FBI desmantela red de espionaje ruso con cubanos y venezolanos para asesinar opositor en EEUU Comando Sur "EEUU va a combatir con fuerza": Comando Sur reacciona a operativos militares de Abelardo de la Espriella Donald Trump Donald Trump se tomará foto con Delcy Rodríguez en la misma ciudad donde Nicolás Maduro está capturado: será su primer cara a cara Compartir en: