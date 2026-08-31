NTN24
Lunes, 31 de agosto de 2026
Lunes, 31 de agosto de 2026
licencia de conducir

Ministerio de Transporte suspende la entrada en operación de los “CALE” para el trámite de licencias de conducción en Colombia

agosto 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Ministerio de Transporte licencia de conducción-Foto: ilustración Canva
Ministerio de Transporte licencia de conducción-Foto: ilustración Canva
Con la decisión se evitó, por el momento, un incremento de hasta 800.000 en el costo total de la licencia de conducción.

El ministerio de Transporte anunció la suspensión de la entrada en operaciones de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), el esquema diseñado para verificar de forma independiente las aptitudes teóricas y prácticas de los aspirantes a obtener la licencia de conducción en el país.

La medida frena temporalmente la implementación de la Ley 2251 de 2022 con el fin de examinar la sostenibilidad financiera del proyecto, la viabilidad técnica del servicio y la legalidad del contrato firmado con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) como operador único del sistema.

“Queremos mejores conductores y menos muertes en las vías, pero no vamos a trasladarle nuevos costos a la gente sin analizarlos objetivamente. Cumpliremos la ley, pero también protegeremos a los ciudadanos y su bolsillo”, afirmó la ministra Elsa Noguera.


La determinación del Gobierno nacional responde a múltiples reparos sectoriales y legales, generando impactos directos para los usuarios y el mercado automotor, se evitó un alza estimada de hasta 800.000 pesos en el trámite, con el modelo “CALE” el costo habría escalado de 1,4 millones a más de 2,2 millones.

o

La adjudicación directa a la UNAD generó controversia en el sector educativo superior, al tratarse de un esquema operativo con un recaudo proyectado de hasta 20 billones durante los próximos 20 años.

Durante el periodo de revisión jurídica y técnica, el proceso para obtener la licencia de conducción mantendrá su funcionamiento habitual, los centros de enseñanza continuarán a cargo tanto de la formación teórica práctica como de la evaluación y certificación de los aspirantes.

o

El ministerio de Transporte comunicará las decisiones definitivas una vez que concluyan las auditorías sobre la efectividad del modelo “CALE” en la reducción de la siniestralidad vial.

Temas relacionados:

licencia de conducir

Ministerio de Transporte

Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Conteo regresivo? Estados Unidos aumenta su poderosa presión militar muy cerca de Cuba

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nos va a revelar cosas que ni sospechamos": esto es lo que brindará el telescopio Nancy Grace Roman

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Expertos abordan el fraude financiero y la ciberseguridad como principales desafíos de la era digital: ¿cómo cuidar sus datos y su dinero?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

“Hay una arquitectura criminal”: hija de Fernando Villavicencio celebra captura de José Serrano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Vecinos de Ceuta prenden fuego a campamento ilegal y explotan contra Pedro Sánchez: "Invasores"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Fenómeno de El Niño amenaza con ser el más intenso en 75 años de mediciones climáticas globales

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Hija de Fernando Villavicencio habla sobre la captura de José Serrano - Foto: X @DanielNoboaOk
Fernando Villavicencio

“Hay una arquitectura criminal”: hija de Fernando Villavicencio celebra captura de José Serrano

Fue lanzado el telescopio Nancy Roman
Telescopio

"Nos va a revelar cosas que ni sospechamos": esto es lo que brindará el telescopio Nancy Grace Roman

Sinaloa, México - Foto: EFE
Sinaloa

¿Qué hay detrás de la política en Sinaloa, México, con nueva gobernadora tras escándalos?

Inicia plan de desarticulación contra la criminalidad en Bogotá por orden del presidente - Fotos: EFE/AFP
Criminales

Por orden de De la Espriella, inicia plan en Bogotá para desarticular estructuras criminales

Delcy Rodríguez y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Régimen venezolano

Cuestionan a Estados Unidos por pactar acuerdo petrolero con la "camarilla criminal" del régimen venezolano

Más de Actualidad

Ver más
Banderas de Chile y Venezuela - Fotos: EFE
Chile

Chile y Venezuela oficializan el restablecimiento de sus relaciones consulares

Abelardo de la Espriella asumió este 7 de agosto de 2026 como presidente de la República - Foto AFP
Posesión Abelardo de la Espriella

Colombia tiene un nuevo presidente; así fue la posesión de Abelardo de la Espriella: "Firme por la Patria"

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU.- Foto: EFE
Gianni Infantino

El Departamento de Estado de EE. UU. desmiente conversaciones de Infantino con Marco Rubio para mantener su puesto como presidente de la FIFA

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La dignidad de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Banderas de Chile y Venezuela - Fotos: EFE
Chile

Chile y Venezuela oficializan el restablecimiento de sus relaciones consulares

Abelardo de la Espriella asumió este 7 de agosto de 2026 como presidente de la República - Foto AFP
Posesión Abelardo de la Espriella

Colombia tiene un nuevo presidente; así fue la posesión de Abelardo de la Espriella: "Firme por la Patria"

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU.- Foto: EFE
Gianni Infantino

El Departamento de Estado de EE. UU. desmiente conversaciones de Infantino con Marco Rubio para mantener su puesto como presidente de la FIFA

Cuba - Foto AFP
Cuba

La Habana y 15 provincias recuperan la electricidad tras pasar la noche a oscuras por una "caída parcial" del sistema

Seguridad

"Colombia es vital para la ecuación de seguridad del hemisferio": experto en temas de seguridad

Dinorah Figuera - Foto: EFE
Régimen venezolano

¿Debería estar Dinorah Figuera excluida de las negociaciones en Venezuela?

Pete Hegseth y Donald Trump- Foto: EFE
Panamá

Colombia se suma a la Cumbre de Seguridad de las Américas en Panamá para acelerar la lucha conjunta contra el crimen organizado

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023