Ministerio de Transporte suspende la entrada en operación de los “CALE” para el trámite de licencias de conducción en Colombia

El ministerio de Transporte anunció la suspensión de la entrada en operaciones de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), el esquema diseñado para verificar de forma independiente las aptitudes teóricas y prácticas de los aspirantes a obtener la licencia de conducción en el país.

La medida frena temporalmente la implementación de la Ley 2251 de 2022 con el fin de examinar la sostenibilidad financiera del proyecto, la viabilidad técnica del servicio y la legalidad del contrato firmado con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) como operador único del sistema.

“Queremos mejores conductores y menos muertes en las vías, pero no vamos a trasladarle nuevos costos a la gente sin analizarlos objetivamente. Cumpliremos la ley, pero también protegeremos a los ciudadanos y su bolsillo”, afirmó la ministra Elsa Noguera.



La determinación del Gobierno nacional responde a múltiples reparos sectoriales y legales, generando impactos directos para los usuarios y el mercado automotor, se evitó un alza estimada de hasta 800.000 pesos en el trámite, con el modelo “CALE” el costo habría escalado de 1,4 millones a más de 2,2 millones.

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La adjudicación directa a la UNAD generó controversia en el sector educativo superior, al tratarse de un esquema operativo con un recaudo proyectado de hasta 20 billones durante los próximos 20 años.

Durante el periodo de revisión jurídica y técnica, el proceso para obtener la licencia de conducción mantendrá su funcionamiento habitual, los centros de enseñanza continuarán a cargo tanto de la formación teórica práctica como de la evaluación y certificación de los aspirantes.

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El ministerio de Transporte comunicará las decisiones definitivas una vez que concluyan las auditorías sobre la efectividad del modelo “CALE” en la reducción de la siniestralidad vial.