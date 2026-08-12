El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó la firma de la unión de Colombia a la Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C).

El funcionario del Gobierno Trump se reunió con el ministro de Defensa de Colombia, el general Jorge Mora, para firmar la inclusión del país en la cumbre que se realizó este miércoles en la Ciudad de Panamá.

"Colombia se une oficialmente a la Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C). Me reuní hoy con el ministro de Defensa Mora (@mindefensa) en la Ciudad de Panamá mientras lanzamos un nuevo capítulo en la cooperación de defensa entre EE.UU. y Colombia", dijo el secretario en redes sociales.

Además de Hegseth y Mora, también hizo presencia en la firma el legislador republicano Bernie Moreno, nacido en Bogotá, y voz activa en la lucha contra el narcotráfico en el sur del continente.

Más temprano, el mismo Hegseth confirmó que el Gobierno de Colombia autorizó a Estados Unidos para realizar operaciones militares conjuntas en "su lucha" contra el narcotráfico.

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"A través del recién inaugurado presidente (...), Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Guerra se una a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir a los terroristas y las redes de terror", señaló el jefe del Pentágono.

Desde la cumbre, el funcionario también aseguró que los carteles serán tratados como el ISIS del Hemisferio Occidental.

"Narco terroristas, miembros de pandillas y traficantes de drogas y seres humanos — organizaciones terroristas designadas, el ISIS y Al Qaeda del hemisferio occidental. No son diferentes, ¡y deben ser TRATADOS como tal!", dijo Hegseth.