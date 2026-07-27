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Lunes, 27 de julio de 2026
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Tadej Pogacar

Así quedó la lista de máximos ganadores en la historia del Tour de Francia tras quinto triunfo de Tadej Pogacar: este es el puesto de Egan Bernal

julio 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Tour de Francia. (AFP)
Tour de Francia. (AFP)
Pogacar se convirtió en el quinto corredor de la historia en ganar el Tour en cinco ocasiones, y se une a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.

El esloveno Tadej Pogacar se instaló un poco más en la leyenda del ciclismo tras conquistar por quinta vez el Tour de Francia.

Intocable, inalcanzable, solo en el mundo. los superlativos llueven ante el dominio del esloveno, que arrasó en esta sofocante 113 edición de la Grande Boucle con una ventaja de 6:26 sobre el belga Remco Evenepoel, imponiéndose además en cinco etapas.

Su joven compañero de equipo en el UAE, el mexicano Isaac del Toro, completa el podio, por delante del prodigio francés Paul Seixas, cuya cuarta posición supone todo un logro.

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Pogacar se convierte en el quinto corredor de la historia en ganar el Tour en cinco ocasiones, el más joven, después de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.

Un récord desde que las siete victorias de Lance Armstrong, entre 1999 y 2005, fueron borradas del palmarés por dopaje.

La supremacía del doble campeón del mundo, así como su insultante facilidad para domar los puertos más duros, acabó rápidamente con cualquier suspense, máxime cuando su gran rival Jonas Vinegaard tuvo que abandonar por una caída en la decimoquinta etapa.

También ha suscitado las preguntas que acompañan la formidable carrera del esloveno desde sus inicios y que resurgen cada verano.

Al igual que Vingegaard, fue despertado en plena noche durante el Tour para un control nocturno muy poco frecuente que, según el reglamento antidopaje de la UCI, debe estar motivado por "sospechas graves y específicas".

"Si es necesario para demostrar que somos limpios, lo acepto totalmente", reaccionó Pogacar, que niega cualquier práctica ilícita.

Se adueñó de la carrera ya en la sexta etapa, en los Pirineos, en Gavarnie-Gèdre, y ganó también en Les Angles, en Le Lioran, en el Macizo Central, en Le Markstein, en los Vosgos, y en Alpe d'Huez.

Este domingo estuvo a punto de añadir una sexta victoria en la última etapa, en París, recortada a 89 km para aliviar a las fuerzas de seguridad movilizadas por los incendios en la región de Gironda.

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Al ataque en cada paso por la Butte Montmartre, se escapó junto a Mathieu van der Poel en la última subida por la rue Lepic, sumida en un fervor indescriptible, como en los Juegos Olímpicos de 2024.

En la cima, quedaban diez kilómetros hasta la meta y los dos grandes rivales de las clásicas se fueron relevando a la perfección para resistir al pelotón de esprínteres, entre ellos el neerlandés Olav Kooij, lanzado por Seixas, transformado en un gregario de lujo.

El maillot amarillo, al límite de sus fuerzas, y Van der Poel fueron finalmente alcanzados a pocos cientos de metros de la línea de meta.

Y fue entonces cuando el neerlandés lanzó una última aceleración para lograr por un suspiro una cuarta victoria de etapa en el Tour de Francia por delante del esprínter Jasper Philipsen, su compañero en el Alpecin, y del maillot verde Mads Pedersen, nuevamente muy ofensivo.

Así quedó el ranking de máximos ganadores en la historia del Tour de Francia:

1. Jacques Anqueti (Francia) Eddy Merck (Bélgica), Bernard Hinault (Francia), Miguel Induráin (España) Tadej Pogacar (Eslovenia): 5 títulos.

6. Chris Froome (Gran Bretaña): 4 títulos.

7. Philippe Thys (Bélgica), Louison Bobet (Francia), Greg LeMond (Estados Unidos): 3 títulos.

10. Sylvère Maes (Bélgica), Lucien Petit-Breton (Italia), Ottavio Bottecchia (Italia), Nicolas Frantz (Luxemburgo), André Leducq (Francia), Antonin Magne (Francia), Sylvère Maes (Bélgica), Gino Bartali (Italia), Fausto Coppi (Italia), Bernard Thévenet (Francia), Laurent Fignon (Francia), Alberto Contador (España), Jonas Vingegaard (Dinamarca): 2 títulos.

23. Egan Bernal (Colombia): un título.

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