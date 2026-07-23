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Jueves, 23 de julio de 2026
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Estados Unidos

Donald Trump evalúa una operación militar contra grupos yihadistas en Malí, según el Washington Post

julio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump presidente de los Estados Unidos- Foto: EFE
Donald Trump presidente de los Estados Unidos- Foto: EFE
La administración de Estados Unidos considera interferir en contra de filiales de Al Qaeda en el Sahel africano.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, analiza la posibilidad de ordenar una acción militar directa contra un grupo yihadista afiliado a Al Qaeda en Malí, según reveló el diario The Washington Post.

De acuerdo con el medio de Estados Unidos, que cita a altos funcionarios bajo condición de anonimato, la iniciativa ha generado intensos debates internos dentro del Gobierno. La propuesta contaría con el firme respaldo de Sebastian Gorka, director sénior de contraterrorismo del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca.

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De llevarse a cabo esta ofensiva, Malí se transformaría en la octava nación en la que el mandatario norteamericano autoriza ataques militares desde que asumió su segundo mandato presidencial en enero de 2025.

La Casa Blanca evitó confirmar si el presidente dará la orden ejecutiva para autorizar la operación, aunque reiteró que Washington continúa instando a los gobiernos del norte y oeste de África a intensificar sus capacidades en la lucha contra el extremismo.

En la zona existe un riesgo inminente de fricción directa con fuerzas operativas rusas, las cuales apoyan a la junta militar que gobierna Malí. A través del denominado cuerpo africano (heredero de la estructura del antiguo Grupo Wagner).

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Según los informes de inteligencia citados por el periódico de la capital norteamericana, Malí se ha consolidado como uno de los epicentros del terrorismo en la convulsa región del Sahel. En el territorio convergen y se fortalecen el Grupo de Apoyo al Islam y a los musulmanes (JNIM por sus siglas en árabe) y filial regional del Estado Islámico, elevando a niveles críticos la espiral de violencia en la franja subsahariana.

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