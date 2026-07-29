Emiten orden de captura contra el expresidente Evo Morales: "Bolivia necesita respuestas"

La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de captura contra el expresidente Evo Morales por su papel "instigador" en las violentas protestas que se registraron en el país en los meses de mayo y junio de 2026. El exmandatario, que gobernó el país desde el 22 de enero de 2006 hasta el 10 de noviembre de 2019, está siendo acusado de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado, entre otros delitos. En entrevista con NTN24, el periodista Rodrigo Lema analizó la medida judicial y aseguró que “es la segunda orden de aprehensión y hasta el momento no lo capturan”. Además, indicó que es hora de que arresten al exmandatario, ya que “Bolivia necesita respuestas”.