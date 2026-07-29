NTN24
Miércoles, 29 de julio de 2026
Miércoles, 29 de julio de 2026
Orden
Programa: Club de Prensa

Emiten orden de captura contra el expresidente Evo Morales: "Bolivia necesita respuestas"

julio 29, 2026
Por: Redacción NTN24
La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de captura contra el expresidente Evo Morales por su papel "instigador" en las violentas protestas que se registraron en el país en los meses de mayo y junio de 2026. El exmandatario, que gobernó el país desde el 22 de enero de 2006 hasta el 10 de noviembre de 2019, está siendo acusado de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado, entre otros delitos. En entrevista con NTN24, el periodista Rodrigo Lema analizó la medida judicial y aseguró que “es la segunda orden de aprehensión y hasta el momento no lo capturan”. Además, indicó que es hora de que arresten al exmandatario, ya que “Bolivia necesita respuestas”.

También le puede interesar

Evo Morales, expresidente de Bolivia - Foto de referencia: EFE
Orden

Emiten orden de captura contra el expresidente Evo Morales: "Bolivia necesita respuestas"

Chris Wright, secretario de Energía de EEUU - Foto: EFE
Avión

¿Quién iba a bordo? "El secretario de Energía no estaba en el avión de EEUU que aterrizó en Maiquetía"

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello - AFP
Régimen de Venezuela

Delcy Rodríguez purga el ejército y salen 110 generales a fines a Maduro ¿Diosdado Cabello pierde influencia?

Militares EE. UU. - Foto X: @Southcom
Comando Sur

"Es una amenaza real": imágenes de la "fuerza letal" de EE. UU. en el Caribe fueron reposteadas por su embajada en Cuba

Delcy Rodríguez y Masoud Pezeshkian - Foto EFE
Delcy Rodríguez

Combate entre dictaduras: los ayatolá critican a Delcy Rodríguez tras años de alianza criminal

Voluntarios y rescatistas en La Guaira, Venezuela, tras los devastadores terremotos - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

A más de un mes de los terremotos en Venezuela, familias siguen buscando entre las ruinas a sus seres queridos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Dos años del 28J, el robo de Maduro a la democracia venezolana: "arrasamos con la tiranía chavista"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Podrá Keiko Fujimori devolverle la estabilidad política al Perú?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Víctimas del régimen chavista reaccionan a la salida de Venezuela de la CPI: "Se va a hacer justicia"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

A más de un mes de los terremotos en Venezuela, familias siguen buscando entre las ruinas a sus seres queridos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Emiten orden de captura contra el expresidente Evo Morales: "Bolivia necesita respuestas"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Trump adelantó encuentros con Netanyahu y Zelenski - Fotos: AFP/EFE
Encuentro

Trump adelantó encuentros trascendentales sobre el conflicto con Irán y la guerra entre Ucrania y Rusia

Centro Comercial colapsado en Japón - Foto: EFE
Terremoto

Centro comercial explotó y colapsó tras terremoto de 7,1 en Japón: se cree que varias personas quedaron atrapadas

Terremotos en Japón - Captura de video
Japón

Impactantes imágenes del poderoso terremoto de magnitud 7,1 que sacudió a Japón

Keiko Fujimori, presidente de Perú / FOTO: EFE
Keiko Fujimori

“En los últimos años hemos sido testigos de la incapacidad del estado”: Keiko Fujimori, presidente de Perú

Joe Biden - Foto EFE
Joe Biden

Salen a la luz grabaciones inéditas de Joe Biden que revelan delicadas confusiones mientras era presidente de EE. UU.

Más de Judicial

Ver más
Departamento de Justicia (EFE) - Claudia Sheinbaum (AFP)
Denuncia

México interpuso denuncias ante la justicia de EE. UU. por la muerte de mexicanos en operativos de ICE

Delcy Rodríguez | Foto: AFP
Delcy Rodríguez

Gobierno de Estados Unidos pide "inmunidad" en emblemático caso para Delcy Rodríguez tras considerarla "jefe de Estado en ejercicio"

Juicio por muerte de Maradona - Foto: EFE
Caso Maradona

Suspenden audiencia por muerte de Maradona en Buenos Aires tras insultos y amenazas entre los abogados

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Cacerolazo en Cuba / FOTO: EFE
Cuba

Cuba comienza a restablecer su red eléctrica tras tercer apagón general en menos de diez días

Los presidentes Pedro Sánchez, Donald Trump y Javier Milei-Fotos: EFE/AFP
Copa Mundial del Fútbol

Sánchez, Trump y Milei: ¿tenso palco en medio de la final de La Copa del Mundo?

Ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez - EFE
Colombia

Ministro de Defensa de Colombia niega golpe de Estado y promete transición presidencial pacífica para agosto

Bandera de Estados Unidos - Canva
Migrantes Estados Unidos

Departamento de Seguridad de EE. UU. advierte que el TPS es temporal y ofrece hasta 2.600 dólares a migrantes que salgan voluntariamente del país

Fotografía que muestra una zona destruida tras los terremotos del 24 de junio en Venezuela-Foto: EFE
Venezuela

ONG chilena busca fondos para reconstruir viviendas tras terremotos en Venezuela

Folarin Balogun, jugador de Estados Unidos - AFP
Mundial 2026

"Cruzó una línea roja": UEFA tras suspensión de tarjeta roja a jugador de Estados Unidos que había sido expulsado durante el Mundial 2026

Congreso de Colombia / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

Inédita alianza política en Colombia: Pacto Histórico apoyó al Centro Democrático en el Senado

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre