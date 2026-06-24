Comando Central de EE. UU. anuncia que llevó a cabo un contundente ataque aéreo en el que abatió a un alto líder del ISIS

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció este miércoles que llevó a cabo un ataque por la vía aérea en el que resultó abatido un alto líder del ISIS en Siria.

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"Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) llevaron a cabo un ataque aéreo en el noroeste de Siria el 19 de junio, que resultó en la muerte de un alto líder del ISIS", comunicó el CENTCOM.

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Es importante mencionar que no se conocía información al respecto hasta antes del miércoles, cuando un artículo publicado en la cuenta oficial del Comando Central lo reveló en la red social X.

En el mensaje se dio a conocer la identidad del líder del ISIS abatido, así como la misión de la que formó parte el operativo en territorio sirio, en la que fue una nueva ofensiva de las fuerzas militares norteamericanas contra una organización terrorista.

"El ataque de precisión acabó con la vida de Ali Husayn al-'Ulaywi y forma parte de los esfuerzos continuos de Estados Unidos para desarticular y eliminar a los terroristas que buscan atacar" a ciudadanos de Estados Unidos en el extranjero o en territorio norteamericano, aseguró el CENTCOM.

Según el mensaje, "las fuerzas del CENTCOM siguen trabajando junto con sus socios regionales" para mitigar las ofensivas que pongan en riesgo la seguridad de los Estados Unidos.

"El CENTCOM y nuestros socios seguimos comprometidos con erradicar los últimos remanentes del ISIS para asegurar su derrota definitiva", declaró el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, citado en el artículo.

Cooper, quien dirige las operaciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente desde 2025, aseguró que continuarán los esfuerzos para preservar el bienestar de Estados Unidos y sus aliados.

"Continuaremos defendiendo el territorio de Estados Unidos, a nuestros militares y a nuestros aliados y socios en toda la región", apuntó.

El anuncio del Comando Central se conoce en medio de un nuevo acuerdo alto el fuego alcanzado la semana pasada entre el Gobierno de Donald Trump y el régimen de Irán, que había generado una serie de ataques cruzados en Medio Oriente.

Aunque los ataques están en pausa entre Estados Unidos y el régimen de los ayatolás, se han reportado otras ofensivas de Israel contra el Líbano, en lo que el régimen iraní percibe como amenazas e incumplimientos al acuerdo, que incluía los esfuerzos de la administración Trump para detener los ataques israelíes.

El régimen de Irán señaló la semana pasada que había bloqueado nuevamente el estrecho de Ormuz como consecuencia de esos presuntos incumplimientos, pero Washington asegura que todo transcurre con normalidad en el importante paso marítimo.