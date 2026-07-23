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Jueves, 23 de julio de 2026
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Ricky Martin

La razón por la que hijo de Ricky Martin pide que dejen de compararlo con el artista: "Soy Valentino"

julio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Ricky Martin | Foto: AFP
Ricky Martin | Foto: AFP
El joven artista utilizó sus plataformas digitales para establecer una diferencia clara entre su identidad personal y la figura pública de su padre.

A pocas semanas de cumplir la mayoría de edad, Valentino Martin lanzó un mensaje contundente a sus seguidores en redes sociales: quiere ser valorado por su propio talento y trayectoria, no únicamente por su vínculo familiar con el cantante puertorriqueño Ricky Martin.

El joven artista utilizó sus plataformas digitales para establecer una diferencia clara entre su identidad personal y la figura pública de su padre.

Con cerca de 120 mil seguidores en Instagram, Valentino ha desarrollado una presencia digital independiente donde comparte sus proyectos en interpretación, creación de contenido y danza. A través de coreografías originales y otros trabajos artísticos, el adolescente ha comenzado a construir una carrera propia que refleja sus intereses creativos personales.

Sin embargo, las comparaciones constantes con el intérprete de "Livin' la Vida Loca" motivaron su reciente pronunciamiento público. En un video compartido en sus redes sociales, Valentino expresó con tono firme su postura ante esta situación.

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"Yo no quiero que me vean como el hijo de Ricky Martin, ustedes deben de verme como Valentino. Mi nombre es Valentino Martin, no Ricky Martin", declaró el joven en el mensaje grabado.

Sus palabras no representaron un distanciamiento familiar, sino un llamado a reconocer su individualidad. Valentino enfatizó el cariño y admiración que siente por su padre, mientras subrayaba la importancia de que sus esfuerzos personales sean valorados de manera independiente.

"Mi padre es mi padre, yo soy Valentino. Ustedes tienen que entender, solo porque soy su hijo, no somos la misma persona", señaló durante la grabación.

El joven también abordó los comentarios que atribuyen sus habilidades artísticas exclusivamente a la influencia paterna. Según expresó, este tipo de observaciones pueden resultar perjudiciales para su proceso creativo personal, especialmente cuando minimizan el trabajo que ha invertido en desarrollar sus propias capacidades.

"Eso duele, eso de verdad duele", comentó al referirse a las opiniones que reducen sus talentos a una simple consecuencia de su relación familiar.

Durante el video, que realizó completamente en español con acento puertorriqueño, Valentino concluyó su mensaje con una petición directa a su audiencia: "Si ustedes me van a seguir, me van a seguir porque soy Valentino y nada más", afirmó.

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