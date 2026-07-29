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Miércoles, 29 de julio de 2026
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Fútbol

"Creo que mi etapa con la selección nacional ya terminó": Neymar no jugaría más con 'la canarinha'

julio 29, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Neymar - Foto EFE
Neymar - Foto EFE
El máximo goleador histórico de la selección brasileña deja ver que su etapa internacional terminó luego de haber jugado cuatro Mundiales y una carrera destacada por grandes momentos.

Neymar confirmó que su etapa con la selección de Brasil llegó a su fin, semanas después de que “La Canarinha” fuera eliminada del Mundial 2026 en los octavos de final tras caer 2-1 ante Noruega, esto según información de Reuters.

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El futbolista de 34 años anunció lo anterior dicho después de la victoria del Santos 4-2 sobre la Universidad Central de Venezuela por la Copa Sudamericana. Sus declaraciones reafirman las palabras que había dicho inmediatamente después de la eliminación del Mundial de Fútbol, ​​cuando dejó ver que no volvería a vestir la camiseta de su país.

"Creo que mi etapa con la selección nacional ya terminó. Hice historia allí y estoy muy contento por ello. Viví muchas cosas, di mi sangre y mi vida, y siempre luché por el maillot amarillo. Pero creo que ya no lo quiero", declaró el atacante ante los medios.

Contra Noruega, Neymar había entrado al campo como suplente y anotó un penalti en el tiempo añadido de los segundos 45 minutos del encuentro. Notablemente afectado por la eliminación, el 10 de la sección respondió con un claro "lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó", en una entrevista con la cadena brasileña ge.

La derrota frente a Noruega marcó la eliminación más temprana de Brasil en una Copa del Mundo desde 1990 y amplió la espera de la selección pentacampeona para conseguir su sexto título mundial.

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Neymar jugó cuatro Mundiales en el transcurso de su paso con la selección de Brasil, sin embargo, no logró conquistar el máximo trofeo internacional. No obstante, no se iría con las manos vacías ya que consiguió la Copa Confederaciones de 2013 y los juegos Olímpicos en el año 2016 que se disputaron en Río de Janeiro.

El ex jugador de Barcelona y PSG acaba su ciclo internacional como máximo goleador histórico de Brasil, con 80 goles y 58 asistencias en 130 partidos. A nivel de clubes, construyó una carrera muy destacada con Santos, Barcelona y Paris Saint-Germain, además de volver al conjunto brasileño el cual lo formó.

Su salida significa el final de una de las etapas más importantes de la generación que lideró a Brasil en el transcurso de una década. Neymar se va de la selección con récord goleador con la selección con el que superó a Pelé, cuatro participaciones en Mundiales y una carrera internacional en la que, además de sus logros individuales, también levantó la UEFA Champions League siendo uno de sus títulos más destacados.

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