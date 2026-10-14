NTN24
Miércoles, 14 de octubre de 2026
Miércoles, 14 de octubre de 2026
Claudia Sheinbaum

"¿Cómo creen que yo voy a andar haciendo esas cosas?": Claudia Sheinbaum responde a rumores sobre supuesto uso de sustancias en transmisión en redes sociales

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Claudia Sheinbaum, durante una transmisión en redes sociales-Foto: EFE
Claudia Sheinbaum, durante una transmisión en redes sociales-Foto: EFE
La presidenta de México rechazó los señalamientos de la periodista Anabel Hernández sobre el uso de marihuana y abordó las inquietudes de los ciudadanos sobre seguridad y servicios públicos en plataformas digitales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizó este martes su primera transmisión en vivo a través de las plataformas digitales Instagram y TikTok, un espacio que aprovechó para desmentir públicamente las versiones periodísticas que sostenían que la mandataria consumía sustancias psicoactivas para manejar la presión gubernamental.

La controversia surgió tras las afirmaciones de la periodista y escritora Anabel Hernández, quien aseguró el pasado mes de septiembre contar con testimonios de fuentes cercanas sobre un presunto consumo de marihuana por parte de la jefa de Estado para enfrentar cuadros de depresión.

o

Durante la intervención con los usuarios conectados a la emisión, la mandataria mexicana rechazó de plano esas aseveraciones y advirtió a la ciudadanía sobre los peligros de la desinformación masiva en los entornos virtuales.

“Hubo una periodista que dijo que yo usaba drogas, es falso, absolutamente falso. ¿Cómo creen que yo voy a andar haciendo esas cosas? Lo que pasa es que hay muchas noticias falsas en las redes, hay que tener mucho cuidado de lo que dicen las redes sociales”, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum ante la audiencia digital.

En el desarrollo del espacio interactivo, los internautas expresaron diversas inquietudes sobre el deterioro de la seguridad pública, la crisis asistencial en el Instituto Mexicano del Seguro Social y el desabastecimiento de agua potable en el estado de Jalisco.

o

Analistas políticos coinciden en que la efectividad de estos formatos de interacción dependerá de la capacidad del Gobierno para ofrecer respuestas concretas ante las severas exigencias de la ciudadanía en materia de seguridad, servicios de salud y gobernabilidad.

Temas relacionados:

Claudia Sheinbaum

Drogas

Redes sociales

México

Gobierno

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Tendrá que dar las evidencias en Colombia o en Estados Unidos": asegura el abogado de Eva Ferrer, quien señala a Verónica Alcocer de tráfico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Venezuela hoy es un país desnutrido": experta ante indignantes declaraciones de Delcy Rodríguez en Roma

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Son hechos muy graves": Álvaro Leyva aportó documentación contra Gustavo Petro a la embajada de Estados Unidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿La víctima número 6 presentada en el indictment contra Maduro es Fernando Albán? Abogado responde

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

De la Espriella lanza advertencia ante jornada de manifestaciones: "La protesta no autoriza a agredir"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Cuando un gobierno decide qué es verdad o qué es mentira, se pierde la libertad de expresión; eso en México lo estamos viviendo": Internacionalista Stephanie Henaro

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Estados Unidos elimina límites a emisiones de centrales eléctricas y reabre debate climático

Ver más

Videos

Ver más
Diosdado Cabello | Foto: AFP
Diosdado Cabello

“Pronto tendremos a Diosdado también": la advertencia del senador Giménez al régimen venezolano

Abelardo de la Espriella y Ana Pineda - AFP
Abelardo de la Espriella

Rechazo en Colombia a ataques del caricaturista 'Matador' a la esposa del presidente De la Espriella

Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez | Fotos: AFP
Gobierno de España

"Ha puesto al gobierno de España al servicio de una dictadura": senador del PP sobre el 'Delcygate'

Foto referencia | AFP
Carro bomba

Cauca bajo fuego: nuevo ataque terrorista con carro bomba sacude a Colombia

Diosdado Cabello, integrante de la dictadura chavista - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

Diosdado Cabello estaría colaborando con la justicia de EE. UU. para ser sacado de Venezuela a uno de estos dos países

Más de Actualidad

Ver más
Pelea entre pilotos obliga a aterrizar de emergencia un avión con 174 pasajeros
Tel Aviv

Difunden imágenes de condiciones en la que quedó piloto que intentó estrellar avión en el que viajaban israelíes tras lo que sería heroica intervención del copiloto

Senador republicano, Bernie Moreno-Foto: EFE
Elecciones

Senador republicano propone fecha para las elecciones en Venezuela: serían en menos de un año

Corte Constitucional de Colombia - Cortesía
Reforma pensional

La reforma pensional entrará en vigor en 2027 en Colombia: Corte exige a la Cámara subsanar fallas en puntos específicos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Servir o no a la verdad: el dilema de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Pelea entre pilotos obliga a aterrizar de emergencia un avión con 174 pasajeros
Tel Aviv

Difunden imágenes de condiciones en la que quedó piloto que intentó estrellar avión en el que viajaban israelíes tras lo que sería heroica intervención del copiloto

Senador republicano, Bernie Moreno-Foto: EFE
Elecciones

Senador republicano propone fecha para las elecciones en Venezuela: serían en menos de un año

Corte Constitucional de Colombia - Cortesía
Reforma pensional

La reforma pensional entrará en vigor en 2027 en Colombia: Corte exige a la Cámara subsanar fallas en puntos específicos

Agentes de ICE (AFP)
Venezuela

Venezolano herido por ICE en Texas enfrenta cargos penales en EE. UU. por supuestamente golpear a un agente con espejo de su vehículo

Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Contundente: De la Espriella pone la mira sobre alias 'Pinocho': "Estamos respirándole en la nuca"

Bandera de Israel
Israel

Israel advierte que está dispuesto a "completar su misión" contra Hamás en Gaza y está considerando el desplazamiento de los palestinos

Foto Captura X: @DefensaEc
Ecuador

Impactantes imágenes del golpe con cohetes contra la minería ilegal en Ecuador: "EE. UU. está detrás"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023