"¿Cómo creen que yo voy a andar haciendo esas cosas?": Claudia Sheinbaum responde a rumores sobre supuesto uso de sustancias en transmisión en redes sociales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizó este martes su primera transmisión en vivo a través de las plataformas digitales Instagram y TikTok, un espacio que aprovechó para desmentir públicamente las versiones periodísticas que sostenían que la mandataria consumía sustancias psicoactivas para manejar la presión gubernamental.

La controversia surgió tras las afirmaciones de la periodista y escritora Anabel Hernández, quien aseguró el pasado mes de septiembre contar con testimonios de fuentes cercanas sobre un presunto consumo de marihuana por parte de la jefa de Estado para enfrentar cuadros de depresión.

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Durante la intervención con los usuarios conectados a la emisión, la mandataria mexicana rechazó de plano esas aseveraciones y advirtió a la ciudadanía sobre los peligros de la desinformación masiva en los entornos virtuales.

“Hubo una periodista que dijo que yo usaba drogas, es falso, absolutamente falso. ¿Cómo creen que yo voy a andar haciendo esas cosas? Lo que pasa es que hay muchas noticias falsas en las redes, hay que tener mucho cuidado de lo que dicen las redes sociales”, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum ante la audiencia digital.

En el desarrollo del espacio interactivo, los internautas expresaron diversas inquietudes sobre el deterioro de la seguridad pública, la crisis asistencial en el Instituto Mexicano del Seguro Social y el desabastecimiento de agua potable en el estado de Jalisco.

Analistas políticos coinciden en que la efectividad de estos formatos de interacción dependerá de la capacidad del Gobierno para ofrecer respuestas concretas ante las severas exigencias de la ciudadanía en materia de seguridad, servicios de salud y gobernabilidad.