La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el expresidente Gustavo Petro y la excongresista María José Pizarro por el escándalo de los denominados "sexo-contratos", según reveló Noticias RCN este viernes 27 de noviembre.

Según la información conocida por RCN, el proceso penal está a cargo del magistrado Javier Fernando Fonseca, de la Sala de Instrucción, y busca esclarecer los señalamientos relacionados con las presuntas contrataciones estatales que Deicy Jiménez habría recibido a cambio de favores sexuales.

La indagación aborda hechos que habrían ocurrido cuando Gustavo Petro ejercía como senador, periodo en el que, por su condición de congresista, tenía fuero ante este alto tribunal.

Uno de los puntos bajo revisión son los contratos que Jiménez tuvo en el Congreso. En 2024, la mujer fue vinculada mediante un contrato por aproximadamente 34 millones de pesos a la Primera Vicepresidencia del Senado, dependencia que estaba a cargo de María José Pizarro. El objeto contractual contemplaba servicios de apoyo a la gestión, entre ellos, actividades relacionadas con la agenda legislativa regional y la atención al público.

Según la versión entregada por Jiménez, su llegada a esa dependencia se habría producido por recomendación de Petro y con conocimiento de Pizarro. Sin embargo, estos señalamientos deberán ser contrastados por las autoridades judiciales.

Frente a las denuncias, Pizarro reconoció que Jiménez trabajó en su dependencia, pero rechazó cualquier participación en hechos irregulares.

"En mis años de trabajo político al lado de Gustavo Petro, jamás he tenido conocimiento de su vida privada, íntima o sentimental", aseveró Pizarro.

Por su parte, Petro ha rechazado de manera reiterada las acusaciones y, en uno de sus pronunciamientos, aseguró que nunca ha entregado un contrato a cambio de relaciones íntimas.

"Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales. Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante", indicó.

La nueva decisión de la Corte se conoce después de que el magistrado Javier Fernando Fonseca ordenara una inspección judicial en la Secretaría del Senado, el pasado 5 de noviembre, con el propósito de recopilar documentos relacionados con las contrataciones de Deicy Jiménez y verificar la información entregada en sus declaraciones.

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Además, la Sala de Instrucción ha adelantado diligencias para recaudar elementos que permitan contrastar los señalamientos. Entre ellos se encuentran los registros contractuales y otros elementos de prueba puestos a disposición de las autoridades.

Cabe recordar que Jiménez hizo públicas sus acusaciones en octubre de este año, cuando señaló al exmandatario de presuntamente gestionar contratos estatales a cambio de encuentros sexuales. También aseguró que no habría sido la única mujer involucrada en este tipo de situaciones, una versión que deberá ser comprobada dentro de las actuaciones judiciales.

Ahora, la Corte deberá establecer si existen elementos suficientes para avanzar en el proceso y determinar si hay posibles responsabilidades de las personas mencionadas en las denuncias.