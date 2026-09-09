La Fiscalía de Colombia acusó a madre de bebé de seis meses que murió tras estar 10 días con signos respiratorios que "no fueron atendidos"

La Fiscalía General de la Nación presentó una acusación formal contra Laura Valentina López, joven de 22 años, madre de Mia Kataleya, una bebé de seis meses que murió en Ibagué el pasado mes de mayo, en un caso que, según la investigación, estaría relacionado con un presunto descuido de su progenitora.

Inicialmente, la Secretaría de Salud del Tolima informó que había signos de posible violencia sexual y física en la menor de apenas seis meses, quien fue atendida inicialmente en el Hospital San Rafael de El Espinal.

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Sin embargo, el caso dio un giro tras conocerse que la menor murió por complicaciones respiratorias derivadas, según la investigación, de un presunto descuido de su madre.

Según la investigación, la niña comenzó a presentar síntomas respiratorios el 14 de mayo. No obstante, la madre no la habría llevado a un servicio de salud sino hasta el 26 de mayo, cuando, ante la insistencia de terceros y el deterioro de la condición de la menor de edad, acudió al hospital de El Espinal.

Cabe resaltar que, por la gravedad del cuadro clínico, que incluía episodios prolongados de fiebre y convulsiones, la niña fue remitida a un centro de mayor complejidad en Ibagué, donde murió al día siguiente.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que la causa de muerte fue una neumonía que desencadenó un shock séptico”, precisó el ente acusador.

Para la Fiscalía, el deterioro progresivo de la salud de la niña y la ausencia de una atención médica oportuna constituirían elementos que permiten atribuir un presunto incumplimiento del deber de cuidado y protección.

La joven de 22 años deberá comparecer a juicio como posible responsable del delito de homicidio agravado, en la modalidad de comisión por omisión con dolo eventual. La mujer permanece privada de la libertad en un establecimiento carcelario desde el pasado 4 de junio, fecha en la que fue judicializada.