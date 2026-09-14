De la Espriella inaugura escuela en Barranquilla en la que expuso visión sobre educación: "No está para decirles a nuestros niños qué deben pensar"

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este lunes la entrega de una nueva escuela en Barranquilla tras una multimillonaria inversión que estimó en 29 mil millones de pesos.

“La educación no está para decirles a nuestros niños qué deben pensar, sino para enseñarles a pensar, fortalecer su carácter y darles las herramientas para conquistar el mundo. Hoy entregamos en Barranquilla la nueva Institución Educativa Distrital Julio Flórez: una inversión de más de $29 mil millones, con aulas, laboratorios, tecnología y espacios deportivos al servicio de 1.600 estudiantes”, afirmó el mandatario.

En el marco del anuncio, el presidente indicó que “un colegio no se construye solamente con cemento”.

“Se construye con maestros que inspiren, familias que acompañen y jóvenes con hambre de aprender y salir adelante”, afirmó.

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Mencionó que quiere para Colombia “una educación de excelencia, moderna y libre de adoctrinamientos; una educación sustentada en valores, mérito, disciplina, libertad y responsabilidad”.

Asimismo, se hizo un llamado a consolidar una visión educativa nacional basada en “la excelencia, el mérito, la disciplina y la responsabilidad individual”, completamente distanciada de tintes ideológicos o intentos de “adoctrinamiento” en las aulas.

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Evocando la frase del pensador Miguel de Unamuno “No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas”, De la Espriella consideró que se reafirma la necesidad de brindar garantías y oportunidades reales para que la juventud colombiana alcance su máximo potencial.