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Viernes, 11 de septiembre de 2026
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Nayib Bukele

El Salvador alcanza resultados educativos comparables a Alemania y Suecia en programa piloto con IA

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
https://youtu.be/yTMu-pX5PSU

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