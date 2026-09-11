Nayib Bukele El Salvador alcanza resultados educativos comparables a Alemania y Suecia en programa piloto con IA septiembre 11, 2026 Por: Redacción NTN24 https://youtu.be/yTMu-pX5PSU También le puede interesar Nayib Bukele El Salvador alcanza resultados educativos comparables a Alemania y Suecia en programa piloto con IA Gustavo Petro ¿Oportunismo electoral o alianza genuina? La controversial foto de Claudia López con Gustavo Petro Régimen venezolano "Aquí estudió Chávez": así es como el régimen de Delcy Rodríguez aún adoctrina niños en Venezuela Ataque terrorista Ataques con enjambres de drones: experto militar sobre tecnología antidrones que necesita Colombia Estados Unidos y Venezuela Administración Trump acordó con el régimen de Venezuela restablecer relaciones diplomáticas y consulares en EE. UU. Violencia en Colombia Ante máxima presión de De la Espriella criminales responden con terror: brutales ataques con drones del ELN y las Farc en Colombia Compartir en: