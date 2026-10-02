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Régimen cubano

EE. UU. envió nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba: la asistencia será para las familias con más necesidades

octubre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
EE. UU. envió nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba - Foto_ USA en español
EE. UU. envió nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba - Foto_ USA en español
Según la información divulgada sobre la asistencia, los paquetes contienen productos básicos de alimentación y artículos de higiene.

Un nuevo cargamento de ayuda humanitaria enviado por el Gobierno de Estados Unidos llegó en septiembre a Santa Clara, Cuba, con 700 kits de alimentos y otros 700 kits de productos de higiene, destinados a familias en situación de vulnerabilidad de los municipios de Quemado de Güines y Rancho Veloz, en la provincia de Villa Clara.

La información fue difundida por la cuenta USA en Español y coincide con los reportes publicados por Cáritas Cuba sobre la llegada del cargamento al aeropuerto internacional Abel Santamaría, el pasado 10 de septiembre. La recepción estuvo a cargo del obispo de Santa Clara, Arturo González Amador, y de la directora de Cáritas Santa Clara, Vanesa Hernández Toledo.

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Según la información divulgada sobre la asistencia, los paquetes contienen productos básicos de alimentación y artículos de higiene. Entre los productos incluidos se encuentran arroz, frijoles, aceite, azúcar, espaguetis, sardinas y atún, además de elementos como jabón, crema dental y cepillos de dientes. Algunos de los módulos también contemplan productos para el almacenamiento y tratamiento de agua, así como lámparas recargables.

La entrega quedó en manos de Cáritas Cuba y de las estructuras de la Iglesia católica, que identificaron previamente a las familias con mayores necesidades y realizaron la distribución a través de parroquias y voluntarios. En los días posteriores al arribo, Cáritas informó sobre la entrega de los módulos en comunidades de Villa Clara.

El obispo Arturo González Amador explicó que la cantidad de personas que requieren asistencia supera la capacidad de este programa, por lo que la ayuda está dirigida a los casos considerados más urgentes. También aclaró que se trata de una asistencia humanitaria puntual y no de un programa permanente de atención social.

Asimismo, el cargamento forma parte de un programa de 100 millones de dólares en asistencia humanitaria para la población cubana, anunciado por Estados Unidos durante 2026. El primer vuelo de esta iniciativa llegó a la isla el 21 de julio, con ayuda canalizada a través de Catholic Relief Services y Cáritas. El Departamento de Estado ha señalado que el objetivo es que los recursos lleguen directamente a la población sin pasar por las estructuras del Estado cubano.

Adicionalmente, según la información publicada posteriormente, 60 millones de dólares del programa serían canalizados mediante Cáritas Cuba y Catholic Relief Services, mientras que los 40 millones restantes serían distribuidos a través de otras organizaciones independientes. El programa busca alcanzar entre 100.000 y 120.000 familias en diferentes zonas de la isla.

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La asistencia ha continuado llegando a otras provincias. El 17 de septiembre, Cáritas reportó un nuevo cargamento de 700 kits de alimentos y 700 de higiene para Cienfuegos, mientras que el 1 de octubre se recibió otro envío en Camagüey, con 700 módulos destinados a familias de Lugareño y Nuevitas.

En paralelo, la Embajada de Estados Unidos en Cuba anunció que más ayuda sería enviada a Camagüey, Ciego de Ávila, Cienfuegos, Matanzas y Pinar del Río, como parte de la misma iniciativa.

Finalmente, cabe resaltar que el programa se desarrolla en medio de las tensiones entre Washington y el régimen cubano, mientras la isla enfrenta dificultades relacionadas con el acceso a alimentos, combustible, medicamentos y electricidad. El régimen cubano, por su parte, ha cuestionado las condiciones bajo las cuales Estados Unidos entrega esta asistencia y ha criticado las sanciones estadounidenses.

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