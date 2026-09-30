Donald Trump sobre Venezuela: "Estamos ayudando a la gente a volverse rica de nuevo"

Este miércoles 30 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la situación en Venezuela "ha sido genial" tras la captura de Maduro y los acuerdos petroleros con el régimen en cabeza de Delcy Rodríguez.

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Durante una ceremonia en la Casa Blanca para celebrar el Mes de la Herencia Hispana, Trump sostuvo: "Ha sido genial lo de Venezuela. Estamos ayudando a la gente a volverse rica de nuevo”.

A pesar de las cientos de protestas por los apagones, salarios de hambre, así como la inflación y la situación de los presos políticos, Trump reiteró: "El país se está recuperando y la gente tiene una gran sonrisa en la cara”.

Al tiempo, el mandatario ratificó sus planes de permitir que las corporaciones energéticas más grandes de EE. UU. ingresen a territorio venezolano con inversiones multimillonarias.

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La relación entre Delcy Rodríguez y Donald Trump, de momento, atraviesa un giro drástico y controversial caracterizado por un acercamiento pragmático.

El eje central de su "acercamiento" es un histórico acuerdo firmado a finales de agosto de 2026.

Esta dinámica se consolidó tras la captura y reclusión del dictador Nicolás Maduro en enero de 2026.

De hecho, recientemente, el gobernante republicano y la sucesora de Maduro se reunieron en persona a mediados del mes en curso.

El encuentro privado tuvo lugar en el hotel Lotte New York Palace, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.