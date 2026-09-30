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María Corina “es la garantía de que este proceso avance”: Claudia Macero a NTN24 tras volver a Venezuela

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Claudia Macero, coordinadora de comunicaciones del partido Vente Venezuela, habló en exclusiva con NTN24 sobre su regreso al país tras permanecer exiliada por casi dos años. Macero, colaboradora directa de la líder democrática María Corina Machado, agradeció a Estados Unidos y al presidente Donald Trump sobre la operación de extracción de Nicolás Maduro el 3 de enero, hecho que marcó un punto de inflexión en la historia de Venezuela.

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