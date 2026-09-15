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Martes, 15 de septiembre de 2026
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Abelardo de la Espriella

Con la cabeza rapada y encadenados: Abelardo de la Espriella confirmó traslado de peligrosos criminales a cárceles de máxima seguridad

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: @ABDELAESPRIELLA
Foto: @ABDELAESPRIELLA
La estrategia forma parte de un plan más amplio del Gobierno Nacional para fortalecer el control en los centros carcelarios colombianos.

Las autoridades colombianas ejecutaron un operativo de traslado de varios privados de libertad desde centros de reclusión del departamento del Quindío hacia establecimientos penitenciarios de máxima seguridad en diferentes regiones del país.

La medida busca neutralizar redes criminales que operan desde las cárceles.

El presidente Abelardo De La Espriella, quien anunció la operación a través de sus redes sociales el 15 de septiembre de 2026, señaló que "el orden carcelario se restablece con hechos concretos, autoridad y determinación operativa".

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El mandatario explicó que el traslado responde a su instrucción directa para "neutralizar cualquier intento de delinquir desde las prisiones".

La estrategia forma parte de un plan más amplio para fortalecer el control en los centros carcelarios colombianos.

"Esta medida hace parte de nuestra estrategia permanente para fortalecer el control en las cárceles, desarticular las redes criminales que pretendan operar tras las rejas y garantizar que las condenas impuestas por la justicia se cumplan con estricto apego a la ley, sin privilegios ni beneficios para los delincuentes", indicó De La Espriella en X.

El funcionario fue enfático al establecer que "las cárceles son para cumplir las penas, no para dirigir el crimen", una declaración que subraya la problemática que enfrentan los sistemas penitenciarios en varios países latinoamericanos, donde organizaciones criminales continúan operando desde las prisiones.

La operación involucró el traslado de reclusos hacia establecimientos de máxima seguridad ubicados en distintas zonas del territorio nacional colombiano.

Si bien no se especificó el número exacto de personas trasladadas ni los centros penitenciarios de destino, De La Espriella aseguró que la medida se ejecutó siguiendo los procedimientos legales establecidos.

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"El Estado de Derecho se ejerce con autoridad inquebrantable en cada rincón del país", afirmó el funcionario, quien concluyó su mensaje con las consignas "¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey!".

En el video que acompaña el comunicado de De la Espriella se ve a los privados de la libertad siendo rapados y trasladados encadenados por funcionarios del Inpec.

La medida se enmarca en los esfuerzos que diversos gobiernos latinoamericanos han implementado para recuperar el control de los sistemas penitenciarios.

En países como Ecuador, El Salvador y Honduras, las autoridades han ejecutado operativos similares trasladando a líderes de organizaciones criminales a cárceles de máxima seguridad como estrategia para desarticular sus estructuras.

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