NTN24
Lunes, 17 de agosto de 2026
Lunes, 17 de agosto de 2026
Gobierno de Estados Unidos

Michael Kozak, ficha del Departamento de Estado de EE. UU. para transición en Venezuela, deja la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental: este es su reemplazo

agosto 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Michael Kozak (EFE)
Michael Kozak (EFE)
La noticia la dio quien será el sucesor de Kozak, mismo que aprovechó para agradecer su gestión y alabar su trabajo en el cargo.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que el embajador Michael Kozak deja su cargo como funcionario principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, posición que ocupó durante más de 18 meses.

La noticia la dio quien será el sucesor de Kozak, mismo que aprovechó para agradecer su gestión y alabar su trabajo en el cargo.

o

"Hoy reconocemos al embajador Kozak al concluir sus más de 18 meses de servicio como alto funcionario de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental", dijo Juan Pablo Segura.

"El Departamento de Estado le agradece su dedicación y su liderazgo inquebrantable para hacer de nuestro hemisferio un lugar más seguro, más fuerte y más próspero". agregó.

Horas después, el mismo Segura hizo oficial su llegada a la posición más alta de la oficina gubernamental:

"Es un gran honor servir al presidente de Estados Unidos y al secretario Marco Rubio y al pueblo de EE. UU. como secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental", señaló.

"Junto con nuestro excepcional equipo, impulsaremos la visión del Presidente Trump para que nuestra región esté a salvo de los carteles y los narcoterroristas, se genere prosperidad para los estadounidenses y nuestros asociados y se aseguren nuestras fronteras. ¡Estoy listo para trabajar!", agregó el nuevo secretario.

o

Kozak ha sido una figura importante para el sur del continente, además ha sido quien hasta ahora había liderado los esfuerzos con el Departamento de Estado por la transición en Venezuela.

Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en la mesa de diálogo con el régimen de Venezuela y miembro de la Asamblea Nacional de 2015, dedicó un mensaje de gratitud en sus redes para Kozak.

"En nombre de los venezolanos quiero expresar nuestro sincero agradecimiento al embajador Michael Kozak por su firme respaldo, disposición y compromiso con nuestro país, especialmente en esta etapa de transición democrática", señaló.

Y agregó: "Valoramos profundamente su acompañamiento. Le deseamos el mayor de los éxitos en los próximos desafíos".

o

¿Quién es Juan Pablo Segura?

Según la página web del Departamento de Estado, Juan Pablo Segura fue "secretario de Comercio y Negocios de la Mancomunidad de Virginia bajo el mandato del Gobernador Glenn Youngkin".

Antes de ingresar al servicio público, Juan Pablo "dedicó la mayor parte de su carrera a emprender y transformar industrias obsoletas. En 2014, fundó su primera empresa, Babyscripts, que ha revolucionado la atención prenatal y posparto gracias al poder de la tecnología".

Además, Segura es "contador público certificado (CPA) y un orgulloso egresado de la Universidad de Notre Dame".

Temas relacionados:

Gobierno de Estados Unidos

Departamento de Estado de Estados Unidos

Marco Rubio

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Después de 72 horas puede haber vida": secretario de Salud de Cali a NTN24 sobre víctimas del terremoto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se juega con el dolor de las familias": La activista Sairam Rivas alerta sobre el manejo del régimen con los presos políticos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

A dos meses de la tragedia: dirigente denuncia amenazas del régimen a familias que buscan desaparecidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Una mujer que resistió 63 días bajo escombros en 2005: la historia que da esperanza tras el sismo en Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Exoficial de EE. UU. pide a Donald Trump y a Marco Rubio un nuevo operativo en Venezuela para "dar de baja al liderazgo régimen de Delcy Rodríguez"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Guerrilla del ELN (AFP)
Extradición

Vuelven las extradiciones a Colombia: revelan nombres de narcos solicitados por EE. UU.

Foto X: @SOUTHCOM
Comando Sur

Así fue el primer operativo conjunto entre EE. UU. y Colombia desde la adhesión al Escudo de las Américas

Alexander Granko Arteaga
Granko Arteaga

Reapareció Granko Arteaga, mayor asesino y criminal de lesa humanidad del régimen de Venezuela

Jorge Rodríguez - Foto AFP
Régimen venezolano

Cifra de excarcelaciones en Venezuela no corresponde a promesa de Jorge Rodríguez: exigen claridad

Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella advierte de manera LETAL al ELN: ¿cuál será su próximo movimiento?

Más de Actualidad

Ver más
Ataque al régimen de Irán-Foto: Viral
Bombardeos

Intensa oleada de bombardeos contra el régimen de Irán: decenas de objetivos alcanzados

Localización de la tormenta tropical Bertha - Foto referencia: EFE
Tormenta tropical

Así avanza la tormenta tropical Bertha: la Florida y Luisiana en alerta por lluvias e inundaciones

En Venezuela se empieza a hablar de reconstrucción - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Para la reconstrucción de las zonas afectadas en Venezuela debe “haber un proceso de transición”: Freites

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Naciones Unidas: su pérdida de rumbo y crisis de legitimidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
El skater español Danny León protagonizó uno de los momentos más virales del eclipse solar total visible en España - Foto EFE
Eclipse de Sol

No es IA: skater español logra una de las imágenes más increíbles durante el eclipse total de Sol

Ataque al régimen de Irán-Foto: Viral
Bombardeos

Intensa oleada de bombardeos contra el régimen de Irán: decenas de objetivos alcanzados

Gerard Piqué - Foto EFE
Clara Chía

Nueva ausencia de Clara Chía en evento al que fue Piqué con sus hijos vuelve a desatar rumores sobre acuerdo con Shakira: este sería el pacto

Localización de la tormenta tropical Bertha - Foto referencia: EFE
Tormenta tropical

Así avanza la tormenta tropical Bertha: la Florida y Luisiana en alerta por lluvias e inundaciones

En Venezuela se empieza a hablar de reconstrucción - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Para la reconstrucción de las zonas afectadas en Venezuela debe “haber un proceso de transición”: Freites

Juan Pablo Guanipa, dirigente venezolano - Foto: EFE
Juan Pablo Guanipa

Juan Pablo Guanipa se pronuncia sobre diálogo entre el régimen de Delcy Rodríguez y la Asamblea Nacional de 2015: "Se han burlado de los acuerdos que se han hecho"

Marco Rubio y Donald Trump, y Delcy Rodríguez - Fotos EFE
Revista Time

Revista Time revela tras entrevista a Delcy Rodríguez que Marco Rubio habla casi a diario con la jefe del régimen y que supervisa economía venezolana

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023