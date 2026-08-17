Michael Kozak, ficha del Departamento de Estado de EE. UU. para transición en Venezuela, deja la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental: este es su reemplazo

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que el embajador Michael Kozak deja su cargo como funcionario principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, posición que ocupó durante más de 18 meses.

La noticia la dio quien será el sucesor de Kozak, mismo que aprovechó para agradecer su gestión y alabar su trabajo en el cargo.

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"Hoy reconocemos al embajador Kozak al concluir sus más de 18 meses de servicio como alto funcionario de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental", dijo Juan Pablo Segura.

"El Departamento de Estado le agradece su dedicación y su liderazgo inquebrantable para hacer de nuestro hemisferio un lugar más seguro, más fuerte y más próspero". agregó.

Horas después, el mismo Segura hizo oficial su llegada a la posición más alta de la oficina gubernamental:

"Es un gran honor servir al presidente de Estados Unidos y al secretario Marco Rubio y al pueblo de EE. UU. como secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental", señaló.

"Junto con nuestro excepcional equipo, impulsaremos la visión del Presidente Trump para que nuestra región esté a salvo de los carteles y los narcoterroristas, se genere prosperidad para los estadounidenses y nuestros asociados y se aseguren nuestras fronteras. ¡Estoy listo para trabajar!", agregó el nuevo secretario.

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Kozak ha sido una figura importante para el sur del continente, además ha sido quien hasta ahora había liderado los esfuerzos con el Departamento de Estado por la transición en Venezuela.

Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en la mesa de diálogo con el régimen de Venezuela y miembro de la Asamblea Nacional de 2015, dedicó un mensaje de gratitud en sus redes para Kozak.

"En nombre de los venezolanos quiero expresar nuestro sincero agradecimiento al embajador Michael Kozak por su firme respaldo, disposición y compromiso con nuestro país, especialmente en esta etapa de transición democrática", señaló.

Y agregó: "Valoramos profundamente su acompañamiento. Le deseamos el mayor de los éxitos en los próximos desafíos".

¿Quién es Juan Pablo Segura?

Según la página web del Departamento de Estado, Juan Pablo Segura fue "secretario de Comercio y Negocios de la Mancomunidad de Virginia bajo el mandato del Gobernador Glenn Youngkin".

Antes de ingresar al servicio público, Juan Pablo "dedicó la mayor parte de su carrera a emprender y transformar industrias obsoletas. En 2014, fundó su primera empresa, Babyscripts, que ha revolucionado la atención prenatal y posparto gracias al poder de la tecnología".

Además, Segura es "contador público certificado (CPA) y un orgulloso egresado de la Universidad de Notre Dame".