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Jueves, 03 de septiembre de 2026
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Presos políticos en Venezuela

"Le pedimos a EE. UU. que nos ayude": familiares de presos políticos ante traslados de Rodeo 1

septiembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Jessica Castro, familiar del preso político Gustavo Hernández, se pronunció en NTN24 sobre la situación de su ser querido y la preocupante situación en Venezuela por el traslado de decenas de prisioneros desde Rodeo 1 sin previo aviso. “Lo preocupante del asunto es que hay muchas personas que tienen patologías de salud y los están sacando y los trasladan para hospitales del Ministerio de Interior donde los tratan mal (...) solo les hacen un electrocardiograma y un perfil 20 y ya los quieren operar”, denunció.

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