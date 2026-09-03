"Le pedimos a EE. UU. que nos ayude": familiares de presos políticos ante traslados de Rodeo 1

Jessica Castro, familiar del preso político Gustavo Hernández, se pronunció en NTN24 sobre la situación de su ser querido y la preocupante situación en Venezuela por el traslado de decenas de prisioneros desde Rodeo 1 sin previo aviso. “Lo preocupante del asunto es que hay muchas personas que tienen patologías de salud y los están sacando y los trasladan para hospitales del Ministerio de Interior donde los tratan mal (...) solo les hacen un electrocardiograma y un perfil 20 y ya los quieren operar”, denunció.