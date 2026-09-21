Con la vista puesta en la LVBP: Maikel García le dice a Ronald Acuña Jr. que le gustaría jugar en los Navegantes del Magallanes

El beisbolista venezolano Maikel García confirmó públicamente que desea ser cambiado a los Navegantes del Magallanes.

Fue durante un episodio del nuevo podcast de su primo Ronald Acuña Jr., titulado "La Bestia", que el antesalista reveló los detalles sobre su situación en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Puntualmente, Acuña Jr. le preguntó a su primo si de verdad quería que lo cambiaran de los Tiburones de La Guaira.

Ante la interrogante, el jugador de los Reales de Kansas City respondió sin rodeos y entre risas: "Sí, a Magallanes".

Asimismo, García mencionó haber recibido un mensaje de César Collins, gerente de operaciones de los Bravos de Margarita.

Maikel García fue elegido MVP (Jugador Más Valioso) del Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras liderar ofensiva y defensivamente a la selección de Venezuela para conquistar su primer título en la historia del torneo.