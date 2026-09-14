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Lunes, 14 de septiembre de 2026
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Régimen de Irán

Estados Unidos prohíbe al jefe nuclear del régimen de Irán asistir a reunión de la ONU en Viena

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Una mujer camina al frente de propaganda del régimen de Irán-Foto: EFE
Una mujer camina al frente de propaganda del régimen de Irán-Foto: EFE
En la sede del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), una instancia de control de la ONU, se desarrolla la conferencia general anual que se celebra hasta el viernes.

El jefe del sector nuclear del régimen de Irán no pudo asistir a una conferencia anual en la sede de la Agencia de Energía Atómica de la ONU en Viena debido a la oposición de Estados Unidos, informó este lunes la televisión estatal iraní.

"Mohamad Eslami y su delegación tomaron un vuelo regular a Viena el sábado, pero fueron bloqueados en el camino debido a obstrucciones de Estados Unidos", indicó la televisión. Además, precisó que el alto cargo ha regresado a Teherán.

Tenía que llegar a Austria, sede del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), una instancia de control de la ONU, para la conferencia general anual que se celebra hasta el viernes.

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Mohamad Eslami participó en la del año pasado, en septiembre de 2025.

Una fuente diplomática en Viena confirmó bajo anonimato que se le negó la entrada a Austria debido a presiones de Estados Unidos.

"Es un individuo sancionado y no queremos que los individuos sancionados evadan sus sanciones. Pidió una exención de las sanciones y se le negó", declaró este lunes el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, a la prensa en Viena.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, denunció que la negativa de Viena "a conceder visados a la delegación de la República Islámica de Irán es una decisión totalmente injustificada".

"Es evidente para todos nosotros que este incidente se produjo por las presiones de Estados Unidos, pero esto no exonera al gobierno austriaco de toda responsabilidad", añadió.

Por su parte, Behrooz Kamalvandi, un funcionario del régimen iraní encargado de asuntos jurídicos internacionales en el OIEA, advirtió que este "acto malintencionado de la administración estadounidense" sentará "un precedente que afectará a todo el mundo".

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El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel desencadenaron una guerra contra Irán, argumentando que su programa nuclear representaba un peligro.

Estos dos países, así como los europeos, sospechan que el régimen de Irán quiere dotarse de armas atómicas, pero la dictadura islámica lo desmiente categóricamente.

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