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Lunes, 07 de septiembre de 2026
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Indonesia

Potente erupción de un volcán en una isla de Indonesia obliga a cancelar cientos de vuelos, clases y actividades pesqueras

septiembre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Potente erupción de un volcán en una isla de Indonesia afecta unos 170.000 vuelos
Potente erupción de un volcán en una isla de Indonesia afecta unos 170.000 vuelos
El volcán Anak Krakatoa, situado a unos 150 kilómetros de la capital, Yakarta, entró en erupción el sábado, cuando lanzó lava y emitió un potente estruendo que se escuchó a cientos de kilómetros de distancia.

El principal aeropuerto internacional de Yakarta y otras tres terminales aéreas de Indonesia prolongaron su cierre hasta la noche de este lunes debido a la erupción del volcán Anak Krakatoa, una situación que tiene varados a decenas de miles de pasajeros.

El volcán Anak Krakatoa, situado a unos 150 kilómetros de la capital, Yakarta, entró en erupción el sábado, cuando lanzó lava y emitió un potente estruendo que se escuchó a cientos de kilómetros de distancia.

El domingo se registraron nuevas erupciones y podrían producirse más en los próximos días, según la agencia nacional de vulcanología.

"En relación con la creciente actividad de erupción volcánica del monte Anak Krakatoa, las operaciones de vuelo de varios aeropuertos fueron suspendidas", indicó el operador de las terminales aéreas, Angkasa Pura, en redes sociales.

Solo durante la mañana del lunes, 243 vuelos nacionales e internacionales fueron cancelados o sufrieron retrasos, afectando a cerca de 30.000 pasajeros, según el gestor aeroportuario.

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Desde el inicio de la crisis, más de 270.000 viajeros han resultado afectados por cancelaciones, retrasos o desvíos de vuelos, informó el Ministerio de Transportes.

Las autoridades habilitaron seis aeropuertos alternativos, principalmente en Java y Yogyakarta, y animaron a las aerolíneas a utilizarlos.

El aeropuerto de Yakarta también puso en marcha servicios gratuitos de autobuses para trasladar a pasajeros hacia esas terminales.

Además, el gobierno flexibilizó temporalmente las normas migratorias para los viajeros extranjeros que superen la duración autorizada de su estancia debido a las cancelaciones.

En el aeropuerto de Yakarta, numerosos pasajeros seguían bloqueados. "No creo que podamos salir por ahora", dijo a la AFP Michel Miegge, un turista italiano de 32 años que intentaba regresar a Europa. "Encontramos un hotel cercano, pero muchos están completos".

Las cenizas volcánicas, peligrosas para los motores de los aviones, son la principal amenaza para la aviación.

Indonesia se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica.

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