NTN24
Jueves, 27 de agosto de 2026
Jueves, 27 de agosto de 2026
River Plate

Eduardo Coudet renunció como director técnico de River Plate tras caer eliminado en la Copa Sudamericana en serie ante Santa Fe

agosto 27, 2026
Por: Redacción NTN24
El entrenador Eduardo Coudet (EFE)
El entrenador Eduardo Coudet (EFE)
El fin de la participación internacional de River terminó precipitando la salida del "Chacho", que ya caminaba sobre la cuerda floja.

El entrenador argentino Eduardo Coudet anunció este jueves su renuncia a River Plate, luego de la eliminación del Millonario ante el equipo colombiano Independiente Santa Fe en la tanda de penales de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El fin de la participación internacional de River terminó precipitando la salida del "Chacho", que ya caminaba sobre la cuerda floja luego de perder la final del Apertura 2026, quedar eliminado en dieciseisavos de la Copa Argentina y entrar en una racha de cinco derrotas al hilo sin goles.

o

"Coudet nos expresó su voluntad de dar un paso al costado. Es una decisión que hemos tomado de común acuerdo", dijo el presidente Stefano Di Carlo en una rueda de prensa junto a Coudet y a Enzo Francescoli, secretario técnico, en el Estadio Monumental.

Di Carlo además anunció que Leonardo Ponzio, exjugador y también miembro de la secretaría técnica, será el entrenador interino.

"Nosotros este proceso lo iniciamos con enorme convicción, con determinación. También de esa misma manera lo acompañamos en esta decisión, que es su decisión personal", amplió Di Carlo.

Luego, Coudet tomó la palabra y trazó un balance en el que destacó "un arranque bueno" donde su equipo pudo "jugar una final (del torneo Apertura), una buena fase de Copa (Sudamericana)", y después una segunda mitad con un arranque flojo.

"Hemos dicho desde un principio que había un proceso, que es insostenible sin los resultados, y yo soy el primero que se puso los plazos y que tenía en claro que acá en River hay que ganar y jugar bien", remarcó Coudet sobre su salida del Millonario.

Aunque el Chacho resaltó que hubo cosas buenas en el proceso, reconoció que "no es solo echarle culpa a la desgracia ni a la mala suerte".

o

"Ayer (ante Santa Fe) era un partido para golear y terminamos sin la clasificación. Eso fue un punto de inflexión determinante, y los plazos son los lógicos, por lo que requiere este club y por las exigencias que tiene", evaluó el entrenador.

Coudet deja el cargo tras menos de siete meses de gestión, con una campaña que abarcó 14 triunfos, cinco empates y ocho derrotas, en un año traumático para el Millonario, pues en febrero sufrió la salida de Marcelo Gallardo, un ídolo en el banquillo.

"Soy un agradecido al club, a los jugadores. Se armó un gran plantel, que con en el tiempo les va a dar muchísimas alegrías. El tiempo va a poner las cosas en orden. Este plantel va a darle muchos títulos a River. Yo ahora voy a apoyar desde afuera. Esto es futbol y a veces las cosas salen así", finalizó Coudet, para luego abrazarse con el manager Enzo Francescoli.

Ponzio dirigirá a River a partir del partido del domingo próximo, por la séptima fecha del torneo Clausura

 

Temas relacionados:

River Plate

Copa Sudamericana

Fútbol argentino

Futbolistas

Fútbol Sudamericano

Santa Fe

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así fue el poderoso mensaje del Comando Sur de Estados Unidos a Colombia tras arribo del general Francis L. Donovan

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Bomba de tiempo en Venezuela? Aumenta descontento por el manejo del régimen frente a la crisis

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Estados Unidos endurece sus controles migratorios: la solicitud de visas y asilo será más rigurosa

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Caguaripano: la historia del capitán que no se doblegó a la dictadura y que permanece en prisión

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Aumenta la presencia militar de Estados Unidos en país cercano de Cuba: “El tablero es estratégico”

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Impactantes imágenes de avalancha en Nepal - Foto captura videos
Nepal

Así se vio, desde diferentes ángulos, la impactante avalancha que arrasó a Nepal

Avalancha en Nepal | Foto: EFE
Nepal

Entre el lodo, hielo y el pánico: así se vivió la tragedia tras la impresionante avalancha en Nepal

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia - EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella anuncia operación contra estructura de ‘Calarcá’ en Guaviare: reporta “ocho terroristas” muertos y la incautación de armas

Bandera de Nicaragua (EFE)
Nicaragua

Así como Venezuela soportó su economía en el petróleo, Nicaragua parece haber encontrado su propio salvavidas

Documento expone condescendencias del gobierno Petro a criminales en la cárcel - Foto: EFE/Canva
Gustavo Petro

Entre lujos y privilegios: así fueron tratados los criminales en la cárcel durante el gobierno Petro

Más de Deportes

Ver más
Selección Colombia | Foto: AFP
Selección Colombia

La selección Colombia hace oficial los rivales y fechas de los tres partidos amistosos que disputará tras participar en el Mundial 2026

Abierto de Estados Unidos Billie Jean King National Tennis Center- Foto: EFE
Abierto de Estados Unidos

Abierto de EE. UU. reparte un récord de 108 millones de dólares y pagará 5,5 millones a sus campeones

Novak Djokovic | Foto: EFE
Novak Djokovic

Novak Djokovic volverá a competir en prestigioso torneo de tenis tras dos años de ausencia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El poder no basta

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Brasil y México vuelven a defender los crímenes de la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Abelardo de la Espriella - AFP - EFE
Terremoto en Colombia

Presidente Abelardo de la Espriella declara desastre nacional tras terremoto de magnitud 7,4 en Colombia

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano / Comunicado del régimen venezolano - Fotos: EFE / X
Terremoto en Colombia

Régimen venezolano, tras inacción en La Guaira por los terremotos, ofrece envío de rescatistas a Colombia por el sismo que enlutó al país vecino

María Corina Machado, premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela junto a Edmundo González Urrutia, presidente legítimo de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

Contundente triunfo de María Corina y descarado robo de Maduro y Delcy Rodríguez: dos años del 28J

Selección Colombia | Foto: AFP
Selección Colombia

La selección Colombia hace oficial los rivales y fechas de los tres partidos amistosos que disputará tras participar en el Mundial 2026

Automóviles atrapados en Perú (EFE)
Perú

Así evacúan en helicópteros a más de 300 personas que quedaron varadas tras aluvión por la dana Aníbal en acantilado cerca al océano Pacífico

Abelardo De La Espriella - EFE / Bandera de Cuba - Canva
Abelardo de la Espriella

El régimen de Cuba arremetió contra Abelardo de La Espriella tras el anuncio de ruptura de relaciones con la isla: “Acción hostil e infundada por Estados Unidos”

Abierto de Estados Unidos Billie Jean King National Tennis Center- Foto: EFE
Abierto de Estados Unidos

Abierto de EE. UU. reparte un récord de 108 millones de dólares y pagará 5,5 millones a sus campeones

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023