Eduardo Coudet renunció como director técnico de River Plate tras caer eliminado en la Copa Sudamericana en serie ante Santa Fe

El entrenador argentino Eduardo Coudet anunció este jueves su renuncia a River Plate, luego de la eliminación del Millonario ante el equipo colombiano Independiente Santa Fe en la tanda de penales de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El fin de la participación internacional de River terminó precipitando la salida del "Chacho", que ya caminaba sobre la cuerda floja luego de perder la final del Apertura 2026, quedar eliminado en dieciseisavos de la Copa Argentina y entrar en una racha de cinco derrotas al hilo sin goles.

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"Coudet nos expresó su voluntad de dar un paso al costado. Es una decisión que hemos tomado de común acuerdo", dijo el presidente Stefano Di Carlo en una rueda de prensa junto a Coudet y a Enzo Francescoli, secretario técnico, en el Estadio Monumental.

Di Carlo además anunció que Leonardo Ponzio, exjugador y también miembro de la secretaría técnica, será el entrenador interino.

"Nosotros este proceso lo iniciamos con enorme convicción, con determinación. También de esa misma manera lo acompañamos en esta decisión, que es su decisión personal", amplió Di Carlo.

Luego, Coudet tomó la palabra y trazó un balance en el que destacó "un arranque bueno" donde su equipo pudo "jugar una final (del torneo Apertura), una buena fase de Copa (Sudamericana)", y después una segunda mitad con un arranque flojo.

"Hemos dicho desde un principio que había un proceso, que es insostenible sin los resultados, y yo soy el primero que se puso los plazos y que tenía en claro que acá en River hay que ganar y jugar bien", remarcó Coudet sobre su salida del Millonario.

Aunque el Chacho resaltó que hubo cosas buenas en el proceso, reconoció que "no es solo echarle culpa a la desgracia ni a la mala suerte".

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"Ayer (ante Santa Fe) era un partido para golear y terminamos sin la clasificación. Eso fue un punto de inflexión determinante, y los plazos son los lógicos, por lo que requiere este club y por las exigencias que tiene", evaluó el entrenador.

Coudet deja el cargo tras menos de siete meses de gestión, con una campaña que abarcó 14 triunfos, cinco empates y ocho derrotas, en un año traumático para el Millonario, pues en febrero sufrió la salida de Marcelo Gallardo, un ídolo en el banquillo.

"Soy un agradecido al club, a los jugadores. Se armó un gran plantel, que con en el tiempo les va a dar muchísimas alegrías. El tiempo va a poner las cosas en orden. Este plantel va a darle muchos títulos a River. Yo ahora voy a apoyar desde afuera. Esto es futbol y a veces las cosas salen así", finalizó Coudet, para luego abrazarse con el manager Enzo Francescoli.

Ponzio dirigirá a River a partir del partido del domingo próximo, por la séptima fecha del torneo Clausura