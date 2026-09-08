"Es lo que hace ese loco, humillando a la gente en la calle": MVP del Clásico Mundial, Maikel García, se refiere a las aspiraciones políticas de Santiago Matías 'Alofoke'

Santiago Matías, conocido en el mundo digital como 'Alofoke', anunció sus aspiraciones políticas y planes de cara a las elecciones presidenciales de 2028 en la República Dominicana.

Ante esto, el beisbolista venezolano Maikel García dio su punto de vista a través de sus redes sociales.

"Son las locuras que ese loco hace, humillando a la gente en las calles... Pero el mundo está tan loco, que hay quienes votan por ese idiota", expresó el pelotero criollo.

Vale recordar que la tensión entre el deportista y el creador de contenido comenzó durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

En dicho torneo, García defendió el título de Venezuela y Alofoke hizo comentarios críticos y despectivos sobre la novena vinotinto.

En ese entonces, tras coronarse campeón y obtener el reconocimiento, García ripostó al comunicador pidiéndole que dejara de apostar en contra de su selección.

Al margen del pronunciamiento de García, parece que Santiago Matías va muy en serio con su carrera política.

La formación política de Alofoke se llama 'Dominicanos Primero'. Inicialmente, rechazó ofrecimientos de partidos tradicionales como el Partido Reformista Social Cristiano.