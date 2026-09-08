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Martes, 08 de septiembre de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Imponente golpe de EE. UU. sobre el régimen de Irán: destruyó cinco petroleros en un solo día

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: Comando Central de EE. UU.
Foto: Comando Central de EE. UU.
Tras el anuncio del Comando Central, los Guardianes de la Revolución advirtieron que iban a "apuntar" contra petroleros en Kuwait y Baréin.

El Ejército de Estados Unidos confirmó la destrucción cinco embarcaciones petroleras del régimen de Irán después que Teherán lanzara recientemente misiles balísticos en dos oportunidades contra un buque de guerra estadounidense.

"Las fuerzas del CENTCOM destruyeron cinco transportes de petróleo crudo iraní el 8 de septiembre, después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) tomara como objetivo un buque de guerra de la Marina de EE.UU. con misiles balísticos en dos ocasiones durante los últimos dos días", confirmó el organismo militar.

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Asimismo, el Comando Central aseguró que "el buque de guerra estadounidense evadió con éxito los intentos de ataque iraníes y continuó patrullando las aguas regionales".

"No se reportaron heridos entre el personal estadounidense", finalizó el comunicado.

Cuatro buques (el Kaviz, el Charminar, el Horizon y el Riesco) fueron destruidos en el Golfo de Omán y un quinto (el Derya) cerca de la isla de Jark, según el comunicado.

El CENTCOM también publicó los videos de esos buques alcanzados por una explosión y posteriormente envueltos en llamas.

Tasnim, agencia de noticias iraní, reportó poco antes un "ataque con misiles" contra un "pequeño petrolero iraní" a pocos kilómetros de la isla de Jark, sin reportar víctimas.

Los buques destruidos por EE. UU. son señalados de "ser parte de una red fantasma de miles de millones de dólares que financia" a los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la teocracia iraní.

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Tras una reunió con el presidente de Colombia, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó el martes que su país continuará con los bombardeos.

"Irán sigue intentando atacar buques de la Armada estadounidense, y cada vez que lo hagan o intenten hacerlo, perderán petroleros, y creo que hoy volverán a ser testigos de ello", dijo Rubio a periodistas durante una visita a Colombia.

Tras el anuncio del Comando Central, los Guardianes de la Revolución advirtieron que iban a "apuntar" contra petroleros en Kuwait y Baréin, e instaron a las tripulaciones a "abandonar sus buques de inmediato".

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