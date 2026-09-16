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Miércoles, 16 de septiembre de 2026
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Narcotráfico

EE. UU. retira a Venezuela de su "lista negra" antidrogas y da voto de confianza a los nuevos gobiernos de Colombia y Bolivia

septiembre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump-Foto: AFP
Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump-Foto: AFP
La Administración Trump excluyó a Venezuela de la nómina de países que incumplen compromisos internacionales contra el narcotráfico.

El Gobierno de Estados Unidos emitió este miércoles su evaluación anual sobre la lucha global contra el narcotráfico, anunciando la histórica salida de Venezuela de la lista de naciones que han “fallado demostrablemente” en el combate a las drogas, categoría en la que el país sudamericano permanecía de forma ininterrumpida desde el año 2005.

El informe firmado por el presidente Donald Trump atribuyó este giro radical a la nueva etapa institucional bajo la gestión del régimen de Delcy Rodríguez, iniciada tras la detención y remoción del dictador Nicolás Maduro.

Asimismo, el documento ratificó el mantenimiento de las partidas de asistencia bilateral para la región al considerarlas estratégicas para la seguridad nacional estadounidense, mientras enmarca las acciones en la iniciativa regional “Escudo de las Américas” y el tratamiento de los cárteles bajo la figura legal de organizaciones terroristas.

“Ya estamos viendo los resultados de una creciente cooperación con el gobierno interino del país contra los carteles”, resaltó la Casa Blanca al justificar la retirada de las sanciones operativas en materia antinarcóticos sobre territorio venezolano.

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Aunque el país se mantuvo en el grupo de naciones incumplidoras junto a Bolivia, Afganistán y Birmania, la Casa Blanca atribuyó los índices récord de cultivos ilícitos a las políticas del expresidente Gustavo Petro.

Sin embargo, Washington destacó la elección del presidente Abelardo de la Espriella y anticipó que revertirá la descertificación si se concreta la erradicación agresiva de hoja de coca y la desarticulación de redes criminales.

Respecto a la administración del presidente Rodrigo Paz, el informe reconoció el aumento significativo de la cooperación bilateral en seguridad, señalando que el tiempo transcurrido desde su asunción resulta aún insuficiente para revertir los volúmenes de cultivo acumulados durante el gobierno anterior.

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Al desvincular a Venezuela de la lista negra y condicionar el levantamiento de sanciones a Colombia y Bolivia a la consecución de resultados militares, la Casa Blanca busca consolidar un bloque alineado en la represión del narcotráfico, convirtiendo la cooperación en materia de seguridad en el eje determinante de las relaciones bilaterales para el próximo ciclo gubernamental.

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