Incendio en edificio comercial de El Cementerio, en Caracas, obliga a evacuar a decenas de personas
Un incendio intenso se registró en un edificio comercial ubicado en la avenida principal de El Cementerio, en Caracas (Venezuela).
De acuerdo con las primeras investigaciones, el fuego habría comenzado debido a un cortocircuito en las instalaciones del establecimiento.
Ante la propagación del humo, los equipos de emergencia realizaron la evacuación preventiva de más de 30 personas.
Asimismo, efectuaron la evacuación de varias mascotas, que se encontraban en el edificio residencial 212, ubicado en las inmediaciones del lugar afectado.
Los incendios en Caracas, tanto estructurales como forestales, son frecuentes y recurrentes, impulsados principalmente por fallas en el mantenimiento de servicios y la acción humana.
Se atribuyen con frecuencia a anticuados cableados eléctricos sin mantenimiento adecuado, sobrecarga de enchufes y falta de revisiones preventivas en locales comerciales e inmuebles.